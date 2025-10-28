Nuevo ataque sicarial en Bogotá deja a dos personas sin vida

Este martes, 28 de octubre, se registró un nuevo caso de sicariato en Bogotá, según se conoció fue en la localidad de Bosa, exactamente en la calle 57 sur con carrera 87 j, en donde dos personas fueron asesinadas. La rápida acción de las autoridades habría evitado que los sicarios pudieran lograr escaparse.

Según se conoció, los delincuentes armados se desplazaban en una motocicleta y atacaron a un ciudadano, quitándole la vida y, en la reacción de la Policía Nacional, los oficiales dispararon y uno de los delincuentes murió.

Ataque sicarial en Bosa dejó a uno de los delincuentes muertos

De manera preliminar se logró establecer que en el ataque participó una mujer que fue detenida por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.

El primer caso de esta semana se registró en la tarde de este lunes, 27 de octubre, cuando un hombre de 52 años de edad fuera asesinado por un sicario que lo abordó cuando se encontraba al interior de un establecimiento comercial en inmediaciones del búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca.

Fueron cuatro disparos los que realizó el asesino, uno de ellos impactó la cabeza de la víctima y lo dejó gravemente herido. En ese momento, policías y personas que se encontraban en el lugar trataron de auxiliarlo llevándolo a un centro hospitalario, sin embargo llegó sin signos vitales.

De inmediato, investigadores del CTI de la Fiscalía, iniciaron las indagaciones, encontrando que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas ya que el hombre asesinado, tendría historial delictivo.

La víctima fue identificada como Carlos Yorelmy Duarte Díaz, quien presentaba un prontuario criminal ya que a nivel internacional se le vincula con el lavado de activos en Argentina, mediante la compra y venta de jugadores de fútbol.