Allanamiento en ‘desguazadero’ de motos en Patio Bonito deja dos capturados y varias autopartes recuperadas

Uniformados de la Sijín de la Policía Nacional con el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad, desmantelaron un ‘desguazadero’ de motos que operaba bajo la fachada de un taller de mecánica en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país.

En el operativo fueron capturados el propietario del lugar y un mecánico que en el momento del procedimiento fue sorprendido desarmando una motocicleta que había sido robada el pasado fin de semana.

El allanamiento se hizo en dos establecimientos. En uno funcionaba el taller donde retiraban las autopartes de los vehículos, y en el otro las comercializaban como repuestos. Ambos, pertenecían al mismo propietario.

En el establecimiento dedicado a la venta de autopartes hallaron dos motores de motocicletas Pulsar NS 200 con los números de identificación borrados, un motor de moto Duke con número original y reporte de hurto y una tapa de motor de una moto Pulsar NS 200 reportada como robada.

Mientras que, en el otro punto, las autoridades encontraron un chasis de una Pulsar NS 200 con sistemas de identificación original con reporte de hurto, otro chasis de una moto Dominar 400, y una motocicleta Pulsar reportada como robada, que estaban comenzando a desarmar.

Según la investigación, en el lugar se desarmaban las motocicletas hurtadas, alteraban los números de identificación para luego proceder a comercializarlas en el mercado ilegal.

Los dos capturados, el propietario de estos lugares y el mecánico, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que los elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales que sirven de material probatorio para la investigación.