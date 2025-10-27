Lo que se sabe del asesinato sicarial en inmediaciones del búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca

Sobre las 3 de la tarde de este lunes 27 de octubre, un ataque sicarial terminó con la vida de un hombre de 52 años en inmediaciones del búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca. Todo parece indicar que hombres armados llegaron al lugar y dispararon en cuatro ocasiones sobre el individuo. Uno de las balas impactó en la cabeza.

Lea también: Golpe a la mercancía ilegal y al alcohol adulterado en Bogotá: incautación avaluada en $270 millones

Al parecer la víctima estaba al interior de un establecimiento comercial, más exactamente en El Corral cuando fue abordado por un hombre armado. Aunque fue llevado a un centro hospitalario, la gravedad de sus heridas terminó con su vida.

Las autoridades trabajan para establecer la identidad del hombre asesinado como también investigar las causas del homicidio.

Cifras de homicidios en Bogotá

En Septiembre se reportaron 82 homicidios, lo que representó una reducción significativa en comparación con los 128 casos de septiembre de 2024.

Julio y Agosto de 2025: Las cifras se mantuvieron relativamente estables en comparación con el año anterior (alrededor de 101-108 casos por mes).

Abril de 2025: Se reportó una reducción del $13\%$ en los homicidios frente a abril de 2024.