Club El Nogal y MinTrabajo instalan mesa tras inspección por presuntos despidos masivos

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados en el Club El Nogal y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, precisó el director de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Bogotá, Amaury Gómez.

Lea también: Cayó alias ‘El Viejo’: enlace entre los determinadores y el grupo delincuencial que asesinó a Miguel Uribe

La sesión de trabajo se realizará este martes 28 de octubre, después de la visita de inspección, vigilancia y control adelantada por el Ministerio a la empresa, originada en denuncias anónimas allegadas a la cartera laboral sobre un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores.

Durante la visita, la Dirección Territorial de Bogotá identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral.​

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en aras de identificar las presuntas irregularidades, anunció la inspección para determinar los hechos denunciados: “La Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo”.

De acuerdo con lo señalado por la Dirección de la Territorial Bogotá, durante la visita realizada se encontraron algunos hallazgos, que serán resueltos a través de la mesa de trabajo.

La cartera de Trabajo informó que se encuentra validando si existe algún tipo de estabilidad laboral reforzada, por fuero de salud de los 76 trabajadores que se acogieron al acuerdo de terminación voluntaria.

Pronunciamiento del Club El Nogal

El Club El Nogal sacó un comunicado en sus redes sociales expresando:

“El Club El Nogal respeta y acata las decisiones las recomendaciones impartidas por el Ministerio de Trabajo, en relación con el proceso de reorganización interna que se adelanta para garantizar la proyección y sostenibilidad del Club hacia el futuro”.

“Este proceso de reorganización interna se llevó a cabo bajo principios de respeto, reconocimiento y apoyo a los trabajadores. El plan de retiro voluntario no solo incluyó el pago de todas las obligaciones legales, sino también un bono a cada colaborador como muestra de gratitud por su dedicación y servicio”.