Autoridades llegaron a tiempo y capturaron a un hombre en Bosa, que iba cometer un asesinato

Captura de un hombre que iba a cometer un asesinato en Bosa.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró en la localidad de Bosa la captura de un hombre de 28 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Gracias a los diferentes planes de control que adelantan los uniformados de las zonas de atención y al aviso oportuno de la ciudadanía, que alertó a las autoridades sobre una persona sospechosa a las afueras de un establecimiento de comercio, se evitó un homicidio en el sector de Carbonel.

Lea también: Condenan a un hombre señalado de cometer múltiples robos armados en Bogotá: pagará 8 años de cárcel

En el registro que hicieron los uniformados, le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver, que al parecer utilizaría esta persona para cometer el crimen.

Además, en la verificación de antecedentes, se evidenció que este hombre presentaba anotaciones por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

El capturado de nacionalidad colombiana y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Según las autoridades, en lo corrido del 2025 en Bosa se ha logrado la captura de más de 1.402 personas por diferentes delitos y la incautación de 71 armas de fuego con las que posiblemente se evitó la comisión de varios delitos.

Capturados dos ‘rompevidrios’ en Chapinero: uno de ellos robaba en silla de ruedas

En cámaras de videovigilancia quedó registrado el momento en el que un delincuente inspeccionó con una linterna el interior de un vehículo para posteriormente romper el vidrio y extraer computadores y tablets avaluados en 12 millones de pesos.

Las víctimas, que se encontraban en un establecimiento comercial del lugar alcanzaron a ver al sujeto huir y subirse a una van, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Una vez recibida la alerta, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado, logrando detener el vehículo y capturar a los dos delincuentes sobre la Carrera Séptima con calle 50.

Al interceptar la van, las autoridades se percataron de que el conductor era una persona con disminución en la capacidad motora, que tenía acondicionada la camioneta para manejarla y no levantar sospechas. Además, su cómplice presentaba anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando.