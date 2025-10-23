Video: pasajeros del vuelo Bogotá-Leticia denuncian que la aerolínea los tiene dentro del avión sin poder despegar

En la madrugada de este jueves 23 de octubre, el Aeropuerto El Dorado presentó retrasos en los vuelos ya que una fuerte neblina opacó gran parte de la ciudad, afectando la visibilidad de los pilotos. De esta manera, cientos de personas se vieron afectadas principalmente en trayectos nacionales.

PUBLICIDAD

Lea también: Nuevas cámaras de fotodetección en la carrera 13: así funcionará el control al carril preferencial en Bogotá

Lo que se pudo conocer en horas de la mañana, es que 10 vuelos tuvieron retrasos y 8 fueron cancelados.

Precisamente, en redes sociales, una internauta publicó un video denunciando que en un vuelo de Bogotá a Leticia, la aerolínea encargada los llamó a abordar desde las 7 de la mañana, pero que debido a la contingencia, tuvieron que esperar más de tres horas.

“Como pueden ver estamos todos, hace poco dijeron que había plan de vuelo pero no hay señal. Las azafatas dieron instrucciones para ajustar los cinturones pero no hay ninguna actividad al respecto”, dijo la denunciante, quien agregó:

“La gente se está quejando porque la mayoría no hemos desayunado, no hemos dormido, algunas personas tienen compromisos en Leticia y llevamos tres horas acá”, concluye la mujer.

Comunicado de la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil que las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado es han normalizado, luego de afectaciones generadas por condiciones meteorológicas adversas durante el transcurso de la mañana, con una pérdida extrema de la visibilidad que obligó a implementar restricciones temporales en cumplimiento de os protocolos de seguridad establecidos.

PUBLICIDAD

En escenario de visibilidad reducida, la seguridad de los usuarios y de las aeronaves es fundamental y prevalece sobre cualquier intento de operación. La decisión de limitar o suspender vuelos obedece a la aplicación estricta de los protocolos internacionales de seguridad aérea, diseñados para proteger la vida en estas circunstancias.

Recomendamos a todos los viajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios programados y estar atentos a los canales oficiales para recibir información precisa.