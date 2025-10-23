Excanciller Leyva denuncia a Petro en EE. UU. por incitación contra Trump en un evento público y llamado a sublevar fuerzas armadas

El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, presentó una denuncia en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, por hechos ocurridos en Nueva York tras su participación en la Asamblea General de la ONU. En una carta abierta dirigida al mandatario colombiano, Leyva confirmó que el 25 de septiembre remitió la denuncia a Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, pidiendo una investigación formal.

Según el documento, la denuncia busca que se esclarezca “la intención y consecuencias de la arenga a voz en grito, megáfono en mano, pronunciada por usted en plena calle de la ciudad de Nueva York”, cuando, según Leyva, Petro habría exhortado a las fuerzas armadas de EE. UU. a desobedecer órdenes del presidente Donald J. Trump.

Excanciller acusa a Petro ante la fiscal general de EE. UU. por arenga “injerencista” en Nueva York

El exministro sostiene que el jefe de Estado colombiano, “plenamente consciente de que lo que hacía era impropio de su investidura”, se dirigió a una multitud en vía pública para lanzar un mensaje considerado “injerencista y subversivo”. En su denuncia, Leyva cita las palabras atribuidas a Petro: “Desobedezcan al presidente Trump y obedezcan a la humanidad.”

De acuerdo con la carta, esa conducta podría configurar tres delitos bajo el código penal estadounidense:

Incitación al motín o a la sedición (Título 18 U.S. Código § 2387). Abogar por el derrocamiento del Gobierno (Título 18 U.S. Código § 2385). Intentar sublevar a las Fuerzas Armadas (Código Uniforme de Justicia Militar, artículos 94 y 134).

Leyva afirma que los hechos “fueron registrados por el propio Presidente Trump, por el Departamento de Estado americano y por medios internacionales como The New York Times, The Washington Post, Le Figaro, China Daily y El País”.

En su comunicación, el excanciller acusa al mandatario colombiano de haber intentado “llamar la atención del mundo a expensas del presidente Trump” y pide determinar si su comportamiento viola las leyes federales de Estados Unidos.

Finalmente, Leyva señala que su denuncia busca “preservar la paz, la correcta aplicación de la ley y el mantenimiento de relaciones diplomáticas normales entre Colombia y Estados Unidos”, en medio de una situación que califica como “grave e inédita” en la historia diplomática reciente.