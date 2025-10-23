Condenan a un hombre señalado de cometer múltiples robos armados en Bogotá: pagará 8 años de cárcel

Rafael Andrés Ortega Céspedes fue condenado por el delito de hurto agravado y calificado, luego de que se comprobara que, mediante amenazas con arma de fuego, atemorizaba a empleados y clientes de establecimientos comerciales en Bogotá para sustraer dinero y elementos de valor.

La investigación coordinada por un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, acreditó las denuncias de cuatro víctimas que permitieron identificar al hombre y presentarlo ante un juez de conocimiento, quien le impuso una pena de 8 años de prisión.

Lea también: Detalles que no cuadran en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del nuevo director de la Policía Nacional

Uno de los casos que se le atribuyó ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá, donde Ortega Céspedes ingresó y agredió al personal de vigilancia, posteriormente sustrajo 11 millones de pesos entre dinero en efectivo y elementos de valor como celulares de alta gama.

El condenado fue capturado en febrero del año en curso en Arauca y desde ese momento se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario. En la audiencia de acusación, Ortega Céspedes aceptó su responsabilidad en el cargo.

Detenidos dos ‘rompevidrios’ en Chapinero: uno de ellos hurtaba en silla de ruedas

La Policía de Bogotá detuvo a dos hombres por hurtar con la modalidad de ‘rompevidrios’ a ciudadanos y conductores en la localidad de Chapinero. El último hecho y que permitió la captura de estas dos personas, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, uno de los hoy detenidos inspeccionó con una linterna el interior de un vehículo para posteriormente romper el vidrio y extraer computadores y tablets avaluados en 12 millones de pesos.

Las víctimas, que se encontraban en un establecimiento comercial del lugar alcanzaron a ver al sujeto huir y subirse a una van, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.Una vez recibida la alerta, la Policía de Bogotá activó un plan candado, logrando detener el vehículo y capturar a los dos delincuentes sobre la carrera Séptima con calle 50.