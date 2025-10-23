Bogotá acelera su transformación digital y recibe certificación para desplegar tecnología 5G

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) acreditó a Bogotá como ciudad libre de barreras para el despliegue de infraestructura TIC, lo que le permitirá a la capital la implementación de tecnologías como 4G, 5G y futuras innovaciones digitales.

Con la certificación se confirma que la ciudad cumple con todos los requisitos normativos para fortalecer su conectividad, reducir brechas digitales y consolidarse como referente nacional en transformación digital urbana.

Bogotá lista para implementar las tecnologías como 4G y 5G

El reconocimiento se sustenta en los avances logrados con el Decreto Distrital 482 de 2024, que estableció un Procedimiento Único para el despliegue de infraestructura TIC y en el Manual de Mimetización de Estaciones Radioeléctricas, que facilita la instalación de antenas y equipos en armonía con el entorno urbano. Además, la CRC determinó que las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), fijadas en el Decreto 555 de 2021, no generan restricciones para la expansión de redes.

“Con esta acreditación, la Alcaldía Mayor de Bogotá cumple una de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura y fortalece la estrategia Bogotá Capital Digital, que busca consolidar a la ciudad como modelo global de ciudad inteligente, masificar la conectividad y cerrar brechas digitales”, dijo Diana Celis Mora, consejera distrital de TIC.

De esta manera la capital del país se convierte en la decimocuarta capital del país en recibir esta certificación.

La acreditación también mejora la posición de la ciudad en el índice de favorabilidad para el despliegue de infraestructura, monitoreado por la CRC.

Con este logro la capital podrá ser incluida por el Ministerio TIC en el listado de municipios candidatos a recibir beneficios en los planes de ampliación de cobertura, incluyendo obligaciones de hacer para operadores móviles y posibles recursos del Fondo Único TIC destinados a proyectos en zonas rurales.

El impacto hasta la fecha es que la cobertura 5G en Bogotá pasó del 30,38 % al 69,2 %, de acuerdo con el informe Data Flash CRC del segundo trimestre de 2025. Un crecimiento de casi 39 puntos porcentuales posiciona a la capital como la ciudad con mayor despliegue urbano de 5G en Colombia.