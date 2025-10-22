Video: capturan en flagrancia a 13 personas robando una bodega textil en Bogotá

La Policía de Bogotá y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), logró la detención en flagrancia de 13 personas que intentaban hurtar una bodega textil ubicada en el sector de Granjas de Techo en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital.

Durante labores de patrullaje, los uniformados observaron a dos personas en la parte externa del establecimiento y evidenciaron que las guardas de seguridad estaban violentadas. Al notar la presencia policial, intentaron huir, por lo que los uniformados ingresaron al inmueble para verificar la situación.

En el interior fueron encontradas once personas que manipulaban y apilaban rollos de tela y materia prima con el propósito de sustraerlos, mientras que las dos personas ubicadas en el exterior serían las encargadas de hacer vigilancia para alertar a sus cómplices durante la comisión del hecho.

En el lugar fue encontrado un inhibidor de señal, que al parecer sería empleado para interferir la comunicación y dificultar la reacción de las autoridades.

Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

Golpe a ‘tierreros’ en Ciudad Bolívar: desmontada red eléctrica ilegal

Bajo la fachada de compraventas engañosas, una red de tierreros venía apropiándose ilegalmente de zonas prohibidas en la vereda Quiba Baja, en Ciudad Bolívar, donde ofrecían lotes entre 12 y 15 millones de pesos a familias que soñaban con tener vivienda propia. Sin embargo, ese sueño terminaba en pesadilla.

De acuerdo con el Decreto 555 de 2021 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, en este sector está prohibida la construcción por tratarse de una zona agropecuaria, por lo que cualquier venta de lotes para construcción de vivienda es ilegal.

Autoridades adelantaron un operativo para combatir a esta modalidad delictiva en este sector al sur de la capital del país.

Del operativo también participó Enel-Codensa con la cual se adelantó el desmonte de una instalación eléctrica ilegal. En total fueron ocho postes desmontados que habrían sido robados en otros lugares de Bogotá e instalados en esta zona de la vereda Quiba Baja. Además, se recuperaron 1.400 metros de cable.