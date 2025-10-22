Profesor que habría abusado sexualmente de una estudiante en Soacha fue enviado a la cárcel

Envían a la cárcel a profesor que abusó sexualmente de una estudiante en Soacha.

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a José Santiago Chaparro Moya, docente de un colegio en Soacha (Cundinamarca), que habría abusado sexualmente de una de sus estudiantes de 13 años.

Entre agosto y septiembre de este año, el profesor presuntamente agredió a la niña durante los descansos de la jornada escolar, en las instalaciones del plantel educativo.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Atención Inmediata (URI) le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menores de 14 años agravado. El procesado no aceptó el cargo.

Chaparro Moya fue capturado el pasado 17 de octubre, por integrantes de la Policía Nacional cuando se desplazaba en un vehículo por el sector Hogares en Soacha (Cundinamarca).

