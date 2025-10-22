Miguel Polo Polo ofrece disculpas públicas a madres de víctimas de falsos positivos por orden de la Corte Constitucional

El congresista Miguel Polo Polo ofreció este martes disculpas públicas a las madres de víctimas de falsos positivos, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión judicial favoreció a las mujeres que integran la fundación Mafapo y participaron en la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas”, una iniciativa creada en homenaje a los jóvenes asesinados extrajudicialmente por miembros del Ejército entre 2002 y 2008.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el parlamentario publicó un comunicado en el que aclaró que no conocía a las integrantes de Mafapo ni sabía que la exposición era de ellas. “Ustedes nunca han sido mi objetivo ni lo serán, por lo cual les presento disculpas como lo ordena la honorable Corte, si en mi video se sintieron ofendidas”, expresó el congresista.

Las declaraciones de Polo Polo hacen referencia a un video publicado en noviembre de 2024, donde se le observa arrojando al suelo unas botas que formaban parte de una instalación artística en la Plaza Rafael Núñez, en Cartagena. La acción generó un amplio rechazo en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos humanos, al interpretarse como un gesto de burla hacia las víctimas.

El representante explicó que su intención no fue ofender a las madres de las víctimas, sino cuestionar lo que considera una “mentira creada por la izquierda” en torno a los falsos positivos. Según el congresista, su objetivo era “defender el buen nombre de la Fuerza Pública”, insistiendo en que no buscaba atacar a las familias que han denunciado estos crímenes.

“Nunca me referí a las señoras de Mafapo y no sabía quiénes eran. En el video pregunté: ‘¿Quién les habrá pagado a estos presuntos campesinos para ensuciar la plaza Rafael Núñez con estas botas?’ Sin embargo, ahora que sé que fueron ellas quienes las colocaron, dejo claro que no me consta que las señoras de Mafapo recibieran un pago por dichas manifestaciones”, explicó el congresista en su comunicado.

Asimismo, Polo Polo reconoció la existencia de las 1.934 víctimas de falsos positivos registradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que nunca ha negado ese hecho. No obstante, reiteró su llamado a que las instituciones competentes entreguen cifras claras y verificadas sobre estos casos, con el fin de “evitar que el tema sea utilizado con fines políticos”.

“Seguiré haciéndole seguimiento a las instituciones competentes para que, en el marco de la verdad histórica, se suministre la cifra real y total de los falsos positivos, evitando que se siga instrumentalizando por sectores políticos la cifra de 6.402 casos, que hoy no tiene soportes ni sustentos”, puntualizó.

Con estas declaraciones, Miguel Polo Polo acata el fallo judicial, reconociendo la sensibilidad del tema y su impacto en las familias que aún reclaman justicia. La fundación Mafapo, integrada por madres de jóvenes asesinados en falsos positivos, ha sido un símbolo de resistencia y memoria en el país.