Lo que un psicólogo descubrió durante terapia a un niño destapó un horror en Bogotá

La Policía de Bogotá logró en las últimas horas la captura de un hombre de 40 años y una mujer de 35, responsables de graves delitos sexuales cometidos en contra de un menor de 11 años. Este avance representa un paso fundamental en la protección de los derechos del niño y en la lucha contra la violencia sexual infantil en la capital colombiana.

Las investigaciones, que avanzaron rápidamente gracias a la colaboración de profesionales de la salud y a la denuncia oportuna, revelaron que el hombre detenido es el padre del menor y que, junto a su pareja sentimental, abusaron sexualmente de la víctima en varias ocasiones. Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Bosa San Pedro, un lugar que, en teoría, debería ser un espacio de protección y seguridad para el menor.

Padre y su compañera sentimental, detenidos en Bosa por abuso a menor de edad

El inicio de la operación judicial se dio gracias a la intervención de un profesional de la salud, quien atendió a la víctima tras detectar un cuadro de depresión y otros signos preocupantes. La madre del menor, alarmada por el comportamiento de su hijo, decidió acudir a un psicólogo, quien, tras varias sesiones, recibió el relato del niño sobre los abusos sufridos. La denuncia fue inmediata, y las autoridades activaron los protocolos de atención y protección para garantizar la seguridad del menor y avanzar en la investigación.

Es importante destacar que el sujeto capturado ya tenía antecedentes judiciales, específicamente por violencia intrafamiliar, lo que agrava la gravedad de su conducta y evidencia un patrón de comportamiento delictivo. La detención se realizó en el marco de una operación coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.

Tras su presentación ante la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los dos acusados serán procesados por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, considerando la relación de parentesco y la confianza vulnerada. La justicia colombiana reafirma su compromiso de proteger a las víctimas vulnerables y de sancionar a quienes vulneren sus derechos.

Este caso reafirma la importancia de una detección temprana y la denuncia oportuna ante cualquier indicio de abuso infantil. La colaboración de profesionales especializados y la acción rápida de las autoridades son esenciales para garantizar justicia y protección a los menores en situación de vulnerabilidad.