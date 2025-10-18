Pilas infractores: Buses del SITP tendrían cámaras para tomar fotomultas y aquí le contamos cómo funcionarían

Cámaras de fotomultas en buses del AITP - Fotos: Capturas de pantalla de video publicado por la cuenta de X Pasa en Bogotá tomadas el 18 de octubre del 2025

Una de las noticias más sorprendentes de la movilidad en Bogotá se dio a conocer este sábado 18 de octubre a través de grupos de apoyo y redes sociales dedicadas a hablar de la actualidad, donde algunos videos han tomado bastante fuerza debido a que muestran el nuevo letrero que tendrán muchos de los carros pertenecientes al Sistema Integrado de Transporte Público, y que, a futuro, se espera que todos los vehículos cuenten con este sistema.

Y es que en este se lee “Bus con cámara de infracciones”, cosa que dejó perplejos a muchos sobre cómo será su funcionamiento, donde estarán ubicadas y si en caso de captar una multa, esta llega al correo electrónico al igual que las demás.

Justamente una de estas grabaciones ha servido para que las personas se den cuenta del uso que se le dará a esta nueva herramienta, pues al parecer, esto hace parte de un plan piloto, según fuentes oficiales de TransMilenio consultadas por Publimetro Colombia, donde la única cámara que servirá para tomar multas y que será monitoreada constantemente desde TransMilenio, es la frontal, que se encuentra justo delante del conductor y detrás del panorámico, apuntando directamente hacia al frente.

Esta sería solo para tomar a los vehículos que se encuentren invadiendo el carril exclusivo para el transporte público bogotano, porque si usted quedase delante de un bus estando en el carril, sería vigilado y, en caso de no hacer un giro a la derecha o no tener un causal que lo haga permanecer en este carril, le sería impuesto un fotocomparendo que le llegaría directamente al correo electrónico.

Además, todos los vehículos que se encuentren parqueados u obstaculizando un paradero oficial del SITP también caerían en este tipo de multas que no serán hechas por la empresa, sino que serán enviadas a la Secretaría de Movilidad.

Con esto, la empresa TransMilenio espera mitigar la invasión de carril por parte de vehículos particulares, taxis, camiones o motocicletas y así dinamizar la movilidad de los buses y los bogotanos que en ellos se mueven para viajar a sus destinos, además de contribuir al Distrito con el castigo de los infractores.