“A solicitud expresa de la familia de Miguel Uribe presidente Petro ni gobierno participarán en homenaje a Miguel Uribe”: Benedetti

La Presidencia de la República informó este miércoles que ni el presidente Gustavo Petro ni miembros de su Gobierno asistirán a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay.

PUBLICIDAD

Puede leer:“A Miguel lo callaron, pero su voz queda como un llamado a no rendirnos”: Fico en misa póstuma

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el lunes el Gobierno ha mantenido contacto directo con la familia del congresista. Ayer, un representante del Ejecutivo llevó personalmente un mensaje en el que el presidente Petro expresó su intención de participar en la ceremonia en el Congreso de la República.

Presidente Gustavo Petro no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay por solicitud de la familia

Sin embargo, la familia del senador solicitó que ni el mandatario ni su equipo se hicieran presentes en el acto fúnebre. “He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos presente. Por ese motivo, el señor Presidente de la República no estará en las exequias”, señaló la fuente oficial.

Pese a la decisión, la Casa de Nariño reiteró que el Gobierno Nacional seguirá acompañando a los familiares de Miguel Uribe Turbay en este momento de dolor. “Seguimos acompañando a la familia Uribe Turbay con nuestras oraciones”, indicó el mensaje.

Miguel Uribe Turbay, reconocido por su trayectoria política y su papel como senador, falleció recientemente, dejando un profundo vacío en el panorama político nacional. Las exequias se realizarán en medio de manifestaciones de condolencia de distintos sectores políticos y ciudadanos.