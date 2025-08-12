Foto ¿Quién era alias el Zarco Aldeniver?: está señalado de ser el uno de los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe y afirman que murió.

El Ministerio de Defensa confirmó la muerte de alias ‘Zarco Aldeniver’, cabecilla disidente de la Segunda Marquetalia y señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue el responsable de su asesinato en territorio venezolano.

“El Eln asesinó a José, el ‘Zarco Aldeniver’”, declaró el ministro en rueda de prensa. Aunque la Segunda Marquetalia es uno de los principales grupos armados sospechosas por el asesinato del legislador del Centro Democrático, Sánchez advirtió que existen otras líneas de investigación que involucran a diferentes actores armados.

El ministro explicó que los organismos de inteligencia colombianos verificaron la autenticidad del comunicado divulgado el pasado 5 de agosto por la Segunda Marquetalia, en el que se confirmaba que el cabecilla murió en una emboscada perpetrada por el Eln en suelo venezolano. Al parecer, el Zarco se dirigía a una reunión en la zona fronteriza colombo-venezolana cuando fue interceptado por guerrilleros rivales. La inteligencia técnica corroboró que el ataque provino de integrantes del Eln.

De acuerdo con información oficial, el ‘Zarco Aldeniver’ habría sido uno de los articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había señalado que una de las principales hipótesis de la investigación vinculaba el crimen con las disidencias de las Farc, específicamente con la Segunda Marquetalia.

¿Quién era alias ‘Zarco Aldeniver’?

Considerado uno de los hombres de mayor confianza de alias Iván Márquez, el Zarco Aldeniver conservó hasta el 14 de junio pasado su credencial como negociador de paz, pese a que la Segunda Marquetalia atravesaba una profunda división interna, que la fragmentó en tres facciones: los Comandos de Frontera, la Coordinadora del Ejército Bolivariano y el bloque que continuaba bajo el mando de Márquez.

Su trayectoria en la guerra comenzó en 1991, cuando se unió al Frente 53 de las Farc. Para 2011, fue designado coordinador de los Frentes 26, 53 y Urías Rondón, acumulando poder en las estructuras guerrilleras. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ocupó un puesto en la dirección colegiada del partido político Farc en 2017.

Sin embargo, en 2018 abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y desertó del proceso de paz. Un año después, en 2019, se unió a Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña para fundar la Segunda Marquetalia, un grupo disidente que retomó las armas alegando incumplimientos del acuerdo firmado con el Gobierno.

El Zarco Aldeniver era considerado un estratega clave dentro de la estructura, con influencia en operaciones de frontera y presuntos vínculos con redes de narcotráfico. Su muerte, aunque celebrada por las autoridades, no cierra las investigaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que continúa bajo múltiples hipótesis y con otros presuntos responsables en la mira.