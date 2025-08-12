Fiscalía imputará por homicidio agravado a los seis implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará audiencia para imputar por homicidio agravado a los seis implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, tras permanecer hospitalizado por más de dos meses luego del atentado que sufrió el 7 de junio de 2025.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, expresó sus condolencias a la familia, allegados y seguidores del dirigente político, y reiteró que desde el día del ataque la institución ha desplegado “todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas” para avanzar en la investigación.

Segunda Marquetalia, bajo la lupa en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El hecho ocurrió cuando Uribe Turbay encabezaba un mitin político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Fontibón. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Minutos después fue capturado un adolescente de 15 años, autor material del crimen, quien aceptó cargos y conocerá su sentencia el próximo 27 de agosto, con una pena máxima de ocho años.

Entre los demás detenidos figuran Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo que transportó al sicario; Katerine Martínez Martínez (alias ‘Gabriela’), quien entregó el arma; William Fernando González Cruz, con antecedentes penales, señalado de ayudar en la fuga de ‘Gabriela’ y Elder José Arteaga (alias ‘El Costeño’), presunto organizador logístico del ataque. El último capturado fue Cristián Camilo González Ardila, acusado de asistir en la huida del menor.

Inicialmente imputados por homicidio agravado en grado de tentativa, los seis ahora enfrentarán el cargo de homicidio agravado, con una pena que podría alcanzar los 50 años de prisión.

En cuanto a los autores intelectuales, el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, indicó que las pesquisas apuntan a la participación de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las Farc, bajo el mando de Iván Márquez y José Manuel Sierra (alias ‘El Zarco’), este último presuntamente muerto en la frontera con Venezuela. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer el caso.