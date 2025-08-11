Néstor Morales en Blu Radio se mostró afectado y con la voz entrecortada en vivo al anunciar la muerte de Miguel Uribe

El violento escenario político en Colombia revivió uno de sus capítulos más oscuros con la noticia que estremeció al país en la madrugada del 11 de agosto de 2025: el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció tras más de dos meses de hospitalización, consecuencia del brutal atentado que sufrió en junio durante un acto de campaña en Bogotá.

PUBLICIDAD

Para leer:“Siempre serás el amor de mi vida”: María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

La confirmación llegó de la mano de su esposa, María Claudia Tarazona, quien a través de redes sociales expresó su dolor y agradeció el apoyo recibido, comprometiéndose a cuidar de sus hijos y pidiendo fortaleza espiritual para afrontar la pérdida.

Néstor Morales, conmovido en vivo, anuncia la muerte de Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, figura destacada del Centro Democrático, fue atacado a quemarropa el 7 de junio en el barrio Modelia. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, lo que obligó a su traslado inmediato a la Fundación Santa Fe, donde los médicos emprendieron una batalla contra el tiempo. Pese a las cirugías y a algunos indicios de recuperación, su estado se deterioró el sábado anterior debido a una hemorragia cerebral. Falleció a la 1:56 a. m., según informaron los galenos de la clínica.

La noticia generó un hondo impacto en la sociedad colombiana y en el mundo político. Entre las múltiples reacciones, destacó la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien en entrevista con Blu Radio describió a Uribe como un “líder honesto y valiente” y pidió que su muerte marque un punto de inflexión para erradicar la violencia política y proteger la democracia.

Precisamente en Blu Radio, el periodista Néstor Morales se mostró visiblemente afectado al iniciar su programa. Con voz entrecortada, dijo:

“Me duele darle al país esta noticia, me duele el alma. Era amigo cercano a Miguel, con diferencias políticas, pero siempre fue un buen ser humano. Muy triste esta noticia”.

PUBLICIDAD

También el panelista Felipe Zuleta expresó su pesar en vivo:

“Estoy destrozado, Néstor. Mejor no digo nada porque tengo muchas cosas por decir y de pronto no sea lo mejor. Es hora de ser prudentes”.

El asesinato del precandidato presidencial reaviva el recuerdo de los crímenes políticos que marcaron a Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando la violencia segó la vida de varios líderes nacionales y regionales. Hoy, en pleno 2025, el país vuelve a enfrentar el reto de blindar a sus instituciones y a sus representantes electos frente a la amenaza armada.

La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo deja un vacío en su familia y su partido, sino que también representa un golpe severo para la derecha colombiana de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que era considerado uno de los contendores más fuertes.