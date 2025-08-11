La cualidad que vio el neurocirujano Fernando Hakim en los últimos días de vida de Miguel Uribe: envió un mensaje

En los últimos días de vida tras sufrir el atentado el precandidato Miguel Uribe Turbay, el neurocirujano Fernando Hakim encontró una cualidad de la cual se refirió y que lo marcó profundamente: la férrea voluntad de Miguel y su lucha de vivir.“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, expresó el especialista en un mensaje que publicó en sus redes sociales, quien estuvo a cargo de parte de su tratamiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La institución confirmó este lunes 11 de agosto, en rueda de prensa, el fallecimiento del senador y precandidato presidencial tras más de dos meses de hospitalización a causa de las heridas provocadas por un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.El doctor Néstor Adolfo Llinás, junto al director médico Omar Salamanca, leyó el comunicado número 17, emitido a las 6:15 a. m., en el que informó que el deceso ocurrió a la 1:56 de la madrugada.

“Fue un luchador único”: el emotivo adiós del neurocirujano Fernando Hakim a Miguel Uribe Turbay

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló el texto.

Uribe, de 39 años, había ingresado al centro hospitalario con dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda, sufridos durante un acto de campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Su estado crítico obligó a múltiples cirugías y procedimientos de alta complejidad.

La Fundación Santa Fe agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y pidió respeto por la intimidad de la familia en estos momentos.La noticia ha provocado un profundo impacto político y social, especialmente en el Centro Democrático, partido desde el cual Uribe adelantaba su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026.