Bogotá se enciende 24/7: un fin de semana lleno de arte, cultura y vida nocturna

Bogotá se prepara para vivir uno de los fines de semana más vibrantes del año. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la capital colombiana se convertirá en un gran escenario cultural con más de 50 actividades gratuitas que celebran la creatividad, la diversidad y la participación ciudadana. Es el Fin de Semana 24/7, una apuesta por activar la vida cultural en horarios no convencionales y abrir la ciudad a nuevas formas de encuentro.

Una ciudad que no duerme

La iniciativa, impulsada por la estrategia cultural Bogotá 24/7, busca dinamizar la ciudad tanto de día como de noche. Con más de 90 artistas en escena y seis Distritos Creativos como epicentro —La Candelaria-Santa Fe, Teusaquillo, Centro Internacional, Diverso La Playa, San Felipe y Usaquén—, la programación incluye:

Conciertos al aire libre y en espacios cerrados

Ferias nocturnas y mercados locales

Recorridos patrimoniales guiados

Talleres creativos y exposiciones

Performances, galerías abiertas y experiencias interactivas

La oferta está pensada para todos los públicos y estilos de vida, con el objetivo de fortalecer la convivencia, el disfrute colectivo y el acceso a la cultura en distintos territorios de la ciudad.

Arte sin pausa: Día REI 24/7

El sábado 16 de agosto, la Red de Espacios Independientes de IDARTES se suma a la celebración con una jornada continua desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. Más de 20 espacios culturales en 12 localidades abrirán sus puertas con programación artística local, consolidando a Bogotá como un referente regional en turismo cultural y economía creativa.

El Fin de Semana 24/7 es mucho más que entretenimiento. Es una invitación a vivir la ciudad de forma activa, creativa y vibrante. “Queremos que la ciudadanía disfrute, explore y haga suya esta agenda cultural pensada para todos los estilos de vida”, afirma Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

La estrategia Bogotá 24/7 forma parte del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán. En ella confluyen esfuerzos de diversas entidades distritales para construir una ciudad segura, incluyente, productiva y creativa, donde el arte y la cultura sean motores de empleo, innovación y cohesión social.

¿Dónde consultar la programación?

Toda la agenda del Fin de Semana 24/7 está disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: 👉 www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Y para conocer más sobre el Día REI 24/7: 👉 Bogotá vive el arte y la cultura local con el Día REI 24/7