Investigan fuerte olor que obligó al cierre de la estación del TransMilenio Avenida Jiménez

En la noche de este viernes, 8 de agosto, en TransMilenio informó que debió cerrar de manera temporal la estación de la Avenida Jiménez sobre la Caracas, en pleno el centro de Bogotá, por un fuerte olor detectado. Por el momento, no se ha logrado determinar de qué se trata, pero la empresa indicó que por precaución todos los usuarios debieron ser evacuados.

“Cierra temporalmente la estación Av. Jimenez sobre la avenida Caracas por la presencia de un fuerte olor. Por precaución, los usuarios están siendo evacuados”; indicó la empresa a través de su cuenta de X antes Twitter.

Cierre temporal de estación de TransMilenio de la Av. Jimenez con Caracas

La empresa informó que una vez terminada la evacuación, la estación permanecerá cerrada, mientras evalúan las situación que generó la emergencia.

“A la hora termina la evacuación de la estación Jiménez sobre la avenida Caracas. Continuará cerrada temporalmente durante el tiempo que las autoridades competentes, que se encuentran en el lugar, evalúen la situación”, indicó a través de la misma red social.

PUBLIMETRO COLOMBIA conoció que los Bomberos de Bogotá están atendiendo la emergencia de manera preliminar se ha descartado que se trate de una fuga de gas, por lo que se mantiene la investigación para determinar el origen del fuerte olor.