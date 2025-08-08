NextCar 2025: La feria de los usados más confiables en Colombia

Del 31 de julio al 3 de agosto, Corferias será el punto de encuentro para los amantes del mundo automotor con la novena edición de NextCar, la feria líder en comercialización de vehículos usados en Colombia. Con más de 60 expositores y un parque automotor de 1.300 vehículos, los visitantes podrán encontrar desde autos familiares hasta deportivos, todos certificados y con opciones de financiación.

Este evento, organizado por Corferias, Fenalco y Casa Editorial El Tiempo, no solo garantiza seguridad y respaldo en la compra, sino que promueve transacciones confiables gracias a servicios como peritaje técnico, asesoría en seguros y financiación, ofrecidos por entidades reconocidas como Davivienda.

En un contexto favorable para el sector —con más de 406.000 traspasos registrados en lo que va del 2025— NextCar se posiciona como la opción ideal para quienes buscan comprar un usado con transparencia y garantía.

Pero NextCar es más que una feria comercial. Los asistentes vivirán una experiencia única con actividades como exhibiciones de autos clásicos y de competencia, el campeonato de carros modificados, talleres interactivos y la presencia de pilotos profesionales. Además, los simuladores de carreras permitirán sentir la velocidad de las principales pistas del mundo.

NextCar 2025 promete ser una experiencia completa para compradores, entusiastas y familias que comparten la pasión por los autos. Más información y boletería en * nextcar.com.co