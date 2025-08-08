Judicializan a un domiciliario quien golpeó con patadas a un perro bulldog y le ocasionó la muerte en Suba

Fiscalía judicializa a un domiciliario por haberle causado la muerte a un perro bulldog.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un hombre domiciliario, acusado de golpear a un joven y a su mascota un perro bulldog en la localidad de Suba, al norccidente de Bogotá. La agresión habría provocado la muerte del animal de compañía.

Según la Fiscalía General de la Nación, producto de un hecho de intolerancia ocurrido el 16 de marzo de 2023, en la localidad de Suba, Edison Daniel Corzo Urrego fue imputado por los delitos de lesiones personales y maltrato animal agravado.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el hombre, quien se desempeñaba como domiciliario, llegó a un inmueble para entregar un producto. En medio de una situación confusa se generó una discusión con el cliente, que trascendió a una riña.

Corzo Urrego presuntamente le propinó golpes al usuario y le dio varias patadas a su animal de compañía, un perro bulldog de nombre ‘Mox’. Producto del ataque y ante la gravedad de las heridas, el canino sufrió varios traumatismos que desencadenaron su muerte.

El señalado agresor no aceptó los cargos en su contra.