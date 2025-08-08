Culminó el paro minero en Boyacá tras acuerdo con el gremio

En la noche de este jueves 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció que el paro minero en Boyacá llegó a su fin, tras un acuerdo alcanzado con representantes de la pequeña minería del carbón en el departamento.

“Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el mandatario en su cuenta de X, confirmando que el eje central de las negociaciones fue un cambio de modelo productivo pactado con el sector.

El entendimiento se logró durante una jornada de diálogo en Paipa, epicentro de uno de los bloqueos más relevantes desde el inicio de las protestas. A la reunión asistieron el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Minería, congresistas boyacenses, líderes mineros y representantes de la Gobernación de Boyacá, entre otros.

Desbloqueadas las vías en Boyacá tras consenso con la minería del carbón

En las conversaciones, que se extendieron por varias horas, los voceros de los mineros presentaron un pliego de diez puntos. Entre sus demandas destacaron la necesidad de garantizar seguridad jurídica para la actividad, poner fin a la criminalización de la minería del carbón y construir una transición energética responsable y consensuada con los actores locales.

Con el acuerdo, las vías bloqueadas en la región comenzaron a ser despejadas, marcando el cierre de una protesta que afectó el transporte y la actividad económica en varias zonas del departamento. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó en su cuenta de X: “En este momento ya hay tránsito libre en las vías que los carboneros tenían bloqueadas: Paipa, Sogamoso, Tópaga, Nobsa y Socha”.

Amaya calificó el resultado como un “acuerdo histórico” con el sector minero, destacando que representa un paso hacia la dignidad, la sostenibilidad y el bienestar de miles de familias.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, José Emilio Rey, precisó que los compromisos incluyen evitar nuevos gravámenes a pequeños productores, establecer acuerdos de pago para deudas de renta anticipada, revisar el cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para agilizar trámites ante la Agencia Nacional de Minería e impulsar nuevos mercados internacionales.