“América Latina debe afrontar el cambio climático como una oportunidad para mejorar sus sistemas productivos”: Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática de la CAF

Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conversó con PUBLIMETRO Colombia sobre las estrategias que impulsa la entidad en Colombia y la región para frenar la pérdida de biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático. En el camino hacia la COP30, que se celebrará en Belém (Brasil), la CAF apuesta por consolidar una visión latinoamericana conjunta que conecte desarrollo económico, naturaleza y bienestar social.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el enfoque de CAF actualmente frente a los desafíos ambientales de América Latina y, en particular, de Colombia?

CAF está muy enfocada en poner en valor la biodiversidad de América Latina y el Caribe, especialmente en Colombia, que es el segundo país más megadiverso del mundo. Estamos desarrollando alianzas con instituciones científicas como el Instituto Humboldt o el Sinchi, pero también con el sector financiero para canalizar recursos hacia proyectos que protejan la naturaleza.

Un ejemplo reciente es una línea de crédito de 50 millones de dólares firmada con el BBVA para apoyar pequeñas y medianas empresas en iniciativas como agricultura regenerativa, ecoturismo y pesca artesanal. Lo que buscamos es que los bancos de desarrollo financien actividades con impacto positivo tanto en las personas como en la naturaleza.

¿Cómo puede una persona o comunidad acceder a ese tipo de fondos?

CAF no entrega directamente los fondos a individuos, sino que trabaja con bancos intermediarios como el BBVA, el Banco Agrario y otros. Las personas interesadas pueden acercarse a estas entidades para conocer las líneas de crédito disponibles.

Además, impulsamos lo que llamamos acciones “habilitantes”: esto incluye reformas normativas, fortalecimiento institucional, programas de educación ambiental, entre otros. De hecho, acabamos de aprobar un crédito por 350 millones de dólares para Colombia destinado a alinear sus políticas públicas con la protección de la naturaleza.

PUBLICIDAD

Mencionabas Barranquilla, una ciudad costera muy expuesta a fenómenos climáticos. ¿Qué acciones específicas están contemplando allí?

Recientemente estuve en Barranquilla en un encuentro de ciudades de la OCDE. La ciudad ha tomado conciencia de la importancia de proteger su entorno natural. Desde CAF estamos en conversaciones avanzadas con la Alcaldía para aprobar una operación de crédito que permita continuar con iniciativas de sostenibilidad urbana y recuperación de ecosistemas como los manglares.

Lina Robles - Publimetro Foto de Alicia Montalvo – gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF Banco de Desarrolla de América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones de cara al futuro climático de la región?

La degradación de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad han sido devastadoras. Ya hay cosas que no podremos recuperar, pero si tomamos conciencia, aún estamos a tiempo de ralentizar ese proceso. Me preocupa que los debates ambientales se politicen, cuando en realidad se trata de ciencia, de datos duros. No se trata de creer o no creer, se trata de actuar con base en evidencia.

Desde CAF destinamos el 40% de nuestra financiación a temas ambientales, lo que en 2023 representó cerca de 7.000 millones de dólares. No podemos seguir ignorando el riesgo climático o de biodiversidad en los proyectos. Hay que incluir estos factores en los análisis financieros, porque no hacerlo es ver solo la mitad del riesgo.

¿Qué papel juegan los medios en este proceso de cambio?

Los medios tienen una responsabilidad enorme: informar con rigor. Muchas veces el debate se polariza, pero el cambio climático no es ideología, es ciencia. La divulgación veraz es clave para que la ciudadanía entienda los desafíos y las oportunidades que tenemos frente a nosotros.

¿Cómo se están preparando para la COP30 en Belém, Brasil? ¿Cuál será el rol de CAF allí?

Estaremos presentes con un pabellón de América Latina y el Caribe, como hicimos en la COP de Dubái y en la COP de Cali. Queremos visibilizar una voz regional unificada que hable de cambio climático y biodiversidad como dos caras de la misma moneda.

Nuestro enfoque es mostrar que el cambio climático no solo representa un reto, sino también una oportunidad para mejorar nuestras infraestructuras, hacer ciudades más resilientes y limpias, impulsar el transporte sostenible y generar empleos verdes. Queremos una visión en positivo, centrada en la salud y el bienestar de la gente.

¿Algún mensaje final que quiera dejar?

Quiero destacar la enorme oportunidad que tiene América Latina, y Colombia en particular, de hacer un buen uso de su biodiversidad como motor de desarrollo. Si combinamos ciencia, tecnología y voluntad política, podemos generar riqueza, empleo y calidad de vida, reconociendo que proteger la naturaleza no es un freno, sino una vía hacia un futuro sostenible y justo.