Video muestra a joven chef de El Nogal en coma tras ser arrollada por conductor fugitivo en Bogotá

La noche del pasado domingo se tiñó de tragedia para una joven chef de 22 años, quien lucha por su vida en la Clínica del Country de Bogotá. Mientras se movilizaba en su motocicleta con una amiga, después de una jornada de trabajo en el reconocido club El Nogal, ambas fueron impactadas brutalmente por un automóvil de color gris. La imprudencia del conductor fue la causa: se pasó un semáforo en rojo, arrollando a las dos mujeres y dejándolas a su suerte en la vía.

La chef, quien conducía la motocicleta, fue atendida en el lugar por transeúntes y trasladada de urgencia al centro médico, donde permanece en estado de coma, con múltiples traumatismos y una inflamación cerebral severa. Su amiga, quien la acompañaba, pudo relatar los desgarradores detalles del incidente a los familiares de la víctima, confirmando la irresponsabilidad del conductor y su cobarde huida. “Lo que nos comenta la amiga fue que fueron a compartir un ratico: fueron, compartieron, sacaron la moto y al pasar el semáforo, ella normal, y el carro se pasó en rojo y me la atropelló y me la dejó ahí botada”, expresó con dolor la madre de la joven.

La búsqueda de justicia: Familiares exigen acciones y obtienen videos clave

La indignación de los familiares de la chef es palpable. Claman por justicia, no solo porque el vehículo responsable del grave accidente no ha aparecido ni se ha presentado ante las autoridades, sino también por el abandono de las dos jóvenes heridas en el lugar de los hechos. La madre de la víctima describió al conductor como “un patán, una persona que no tuvo corazón con una muchacha de 22 años que está trabajando y tiene una vida por delante”.

La joven se encuentra en un estado de salud extremadamente grave. “El golpe fue muy grave, tiene inflamado el cerebro, a un lado lo tiene suprimido y está conectada”, relató su madre a “El Ojo de la Noche”, exigiendo: “Que el señor pague por lo que hizo con nosotros, que pague porque mi hija no es ningún animal”.

En un esfuerzo desesperado por hallar al responsable, amigos y familiares de la profesional han tomado la iniciativa ante lo que consideran una “poca ayuda” por parte de las entidades habilitadas. Ellos mismos han logrado conseguir material en video del momento exacto del accidente. Este video, crucial para la investigación, muestra la irresponsabilidad del conductor. En los próximos días, los parientes esperan recibir videos adicionales de las vías aledañas, lo que les permitiría identificar las placas del “vehículo fantasma” y, finalmente, dar con el paradero del imprudente conductor. La familia reitera su llamado a las autoridades para que intensifiquen las investigaciones y se haga justicia en este lamentable caso.