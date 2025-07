“En total abandono”: nadie quiere administrar los cementerios públicos de Bogotá

La UAESP ha cerrado formalmente el proceso de licitación pública para la gestión de los cuatro principales cementerios distritales de Bogotá: el Central, el del Norte, el del Sur y el Serafín. A través de la resolución 491 de 2025, la entidad confirmó que el proceso de selección (Licitación Pública No UAESPLP-01-2025) fue declarado desierto. La razón es contundente: “por ausencia de proponentes, ya que una vez finalizado el plazo para presentación de ofertas que aconteció el 18 de julio de 2025 a las 10:00 AM no se recibieron ofertas”.

Esta decisión pone en jaque la administración de estos espacios sagrados, que desde enero de 2025 están a cargo de la propia UAESP. La falta de interés empresarial se agrava con el contexto de “total de abandono por falta de recursos para intervenirlos”, una situación tan crítica que la Unidad ha comunicado a los dueños de mausoleos y osarios que deberán invertir sus propios recursos para restaurar sus propiedades.

¿Por qué el millonario contrato no atrajo interesados?

El presupuesto oficial para la contratación de la administración de los cementerios ascendía a $60.139.318.258 de pesos. A pesar de la cuantiosa suma, la ausencia de proponentes se explica, en parte, por las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo por parte de posibles interesados.

Una de las críticas más relevantes provino de la Organización San Francisco S.A.S, una empresa con experiencia en servicios funerarios. Esta compañía señaló una desproporcionalidad en el requisito de experiencia, que exigía haber prestado 430 servicios de destino final (inhumación, exhumación y cremación) en un solo mes. La UAESP argumentó que esta cifra equivalía al “25% del histórico de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito”. Sin embargo, según la Organización San Francisco S.A.S, esta equivalencia estaría errada, ya que el 25% del histórico de servicios de los cementerios públicos en realidad ascendería a 10.809 servicios de destino final, y no 430.

La empresa calificó la cifra de 430 servicios como “arbitraria y desvinculada de la realidad operativa del Distrito”, y añadió que “solicitar a un solo proponente que demuestre la capacidad de prestar 430 servicios en un mes implica casi el 23,87% del volumen promedio mensual de todo el sistema distrital en un periodo tan corto”, lo que hacía el requisito excesivamente exigente y desproporcionado.

¿Qué futuro les espera a los cementerios distritales?

La declaración de licitación desierta ha generado una fuerte reacción desde el Concejo de Bogotá. La cabildante Diana Diago criticó duramente la gestión de la UAESP y solicitó la renuncia de su directora, Consuelo Ordóñez. La concejal Diago afirmó que la directora “nunca tuvo en cuenta las observaciones del proceso y tampoco garantizó la pluralidad de oferentes del proceso licitatorio”.

Hasta el momento, la UAESP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión. Por ende, se desconoce cuándo se abrirá un nuevo proceso licitatorio para seleccionar a un operador que asuma la administración de los cementerios públicos de Bogotá. Mientras tanto, el Distrito seguirá a cargo de estos espacios, cuya situación de abandono y la falta de interés por parte de empresas privadas plantean un serio desafío para la capital colombiana.