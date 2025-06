Ojo con la prima de mitad de año: recomendaciones para evitar ser estafado por ciberdelincuentes

En esta época en la que miles de trabajadores en la capital del país están ad portas de recibir la prima de mitad de año, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia(SDSCJ) lanza una serie de recomendaciones para que la ciudadanía cuide su dinero y no sea víctima de los ciberdelincuentes.

Históricamente, según cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, durante estas fechas es cuando más se registran reportes de hurto a través de compras online, transferencias bancarias, entre otros.

El llamado es a no compartir la información personal o financiera en sitios web no recomendados, pues esto representa menos oportunidades para los criminales. Además, no abrir enlaces de dudosa procedencia que lleguen por WhatsApp, correo o mensaje de texto, este link puede ser una trampa para robar la información como claves de cuentas bancarias y datos personales”, indicó César Restrepo, secretario de Seguridad.

Dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), la secretaría se trazó como línea estratégica la lucha contra el cibercrimen, la cual se enfoca en la lucha contra las estructuras criminales que operan en la ciudad, y con esto se busca el debilitamiento de su capacidad operativa y financiera.

No abrir enlaces raros: al hacerlo, le pueden robar sus datos personales y financieros.

Cambiar las claves regularmente: no usar números de fácil secuencia ‘1234’ y mucho menos la fecha de cumpleaños. Usar contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente.

No caer en ‘premios sorpresa’: al recibir un mensaje informando de un premio, sospechar. ¡Nadie regala plata!

Estar alerta en los cajeros al momento de retirar: no mostrar la clave al digitarla y tampoco aceptar ayuda de desconocidos.

Al retirar grandes cantidades de dinero, llamar a la Línea 123 y pedir el acompañamiento de la Policía.

No utilizar Wi-Fi público para asuntos bancarios: las redes abiertas son un paraíso para los ciberdelincuentes. Hacer los movimientos bancarios desde una red personal y segura.

Activar en el celular las notificaciones de la aplicación del banco: al recibir alertas de movimientos sospechosos, bloquear la tarjeta de inmediato.

En caso de ser víctima de los ciberdelincuentes, reportar estos hechos a través de la página web del CAI virtual o a través de la línea de WhatsApp 3202948647, ambos funcionan 24/7. Si requiere orientación con la denuncia, llamar al Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad al (601) 377 9595, ext. 1137.