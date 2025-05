Nuevo ataque sexual en deprimido de la Séptima con 26 expone alarmante violencia contra mujeres en Bogotá

Una mujer fue agredida sexualmente en el deprimido de la carrera Séptima con calle 26, un lugar identificado por el Distrito como de alto riesgo por su baja iluminación y escasa vigilancia.

El pasado 18 de mayo, una mujer fue víctima de un ataque sexual en el deprimido de la carrera Séptima con calle 26, en el centro de Bogotá. Según reportes de El Tiempo, la víctima relató que un hombre en bicicleta la persiguió y abordó en el paso subterráneo, aprovechando la oscuridad y soledad del lugar.

“Me dijo cosas obscenas, me abrazó con fuerza, me besó sin mi consentimiento y me tocó las partes íntimas. Intentó desnudarme”, narró la víctima.

Los gritos de auxilio alertaron a transeúntes cercanos, quienes intervinieron y lograron detener al agresor, entregándolo a una patrulla de Policía. Sin embargo, el individuo fue liberado pocas horas después, generando indignación en la comunidad.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) ha catalogado este paso deprimido como un espacio de alto riesgo debido a su deficiente iluminación y falta de seguridad, factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los peatones, especialmente de las mujeres.

Cifras alarmantes de violencia contra las mujeres en Bogotá

El caso de esta agresión se suma a una preocupante tendencia de violencia de género en la capital. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, entre enero y febrero de 2025 se registraron 27.385 atenciones a mujeres, de las cuales el 76% estuvieron relacionadas con situaciones de violencia.

Además, datos de la Policía Metropolitana de Bogotá indican que en lo corrido de 2025, más de 5.264 mujeres han sido agredidas en la ciudad, incluyendo 487 niñas. Esto equivale a un promedio de 88 mujeres maltratadas diariamente.

En cuanto a feminicidios, la Fiscalía General de la Nación reportó 20 casos en Bogotá hasta el 28 de febrero de 2025.Las localidades con mayor incidencia de violencia de género son Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa.

El concejal David Saavedra expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres en el espacio público, señalando que, según datos de la Veeduría Distrital, 7 de cada 10 mujeres en Bogotá temen ser víctimas de agresión.

“No podemos quedarnos callados frente a ataques como el que esta mujer tuvo que sufrir y que, lamentablemente, afectan a miles de mujeres en Bogotá”, afirmó Saavedra.

Este caso resalta la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres en Bogotá, especialmente en espacios públicos identificados como de alto riesgo.