“La biblioteca siempre está en la vida de las personas”, Andrea Victorino, directora de Biblored

¿Cuáles son las bibliotecas mayores de Bogotá?

PUBLICIDAD

La Virgilio Barco, la Julio Mario Santodomingo en la 170, la del Tintal Manuel Zapata Olivella, El Tunal, Gabriel García Márquez, la Carlos E. Restrepo que queda en el barrio El Retrepo, muy cerca a la plaza, y recientemente volvimos la biblioteca Suba una biblioteca mayor. Esas son las seis grandes que tenemos pero en total son 32, unas más grandes que otras, por ejemplo tenemos tres bibliotecas en centros penitenciarios, en la Cárcel Distrital, la Modelo y el Buen Pastor, ewn donde hacemos un trabajo muy juicioso con personas privadas de la libertad, tenemos la Biblioteca Pública del Deporte y la biblioteca dedicada a temas de literatura infantil en el Parque Nacional, pero además están los paraderos para libros en los parques, las Bibloestaciones, labiblioteca digital que está abierta 25 horas al día y las estrategia itinerantes. Son 150 espacios que tenemos en Bogotá.

Pero no es sólo lectura, uno entra a la Virgilio Barco, por ejemplo, y lo primero que se encuentra es una gran exposición de fotografía…

Sí, porque las bibliotecas son lugares de conocimiento. Están los libros, pero pueden pasar por las exposiciones, por ejemplo. En este caso, tenemos una exposición de Federico Ríos, que retrata la Sierra de Manacacías, en el Meta, y lo que ha hecho este fotógrafo es traernos fauna, flora e incluso costumbres de la gente que vive en esta región. Y esa es nuestra apuesta, que el conocimiento esté desde los lenguajes artísticos, como la fotografía, hasta los libros.

Hay algo maravilloso de las bibliotecas de Bogotá, y es que no son esos lugares de silencio absoluto, son espacios con vida, con gente interactuando…

Nosotros queremos unas bibliotecas vivas donde la gente puede hablar, conversar, compartir, pasar un rato… Y tú siempre tienes que hacer algún sonido; cuando lees, incluso cuando estás solo te sorprendes, suspiras, haces un montón de ruido. Entonces este encuentro con el otro y con el conocimiento suscita vida, movimiento, ruido y eso son las bibliotecas, en donde hay gente entrando, saliendo, niños, la gente puede caminar, venir con el perro, visitarnos y aprovechar nuestros servicios.

Además por que las bibliotecas son el centro de la comunidad en general; uno repasa las bibliotecas mayores y son el corazón de grandes barrios residenciales…

PUBLICIDAD

Y es que en términos de planeación también es muy interesante esa disposición, porque las bibliotecas están donde está la gente. Están las viviendas pero también están cerca de los colegios, puede haber este encuentro con los parques y hacen parte de esta visión de una ciudad que la ofrece un ciudadano servicios para que pueda pasar el tiempo libre, para que tengan posibilidad de entretenimiento, y para que pueda acceder, desde el esfuerzo que hace el Distrito, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, a servicios que están allí a su disposición totalmente gratis.

La sala general de las bibliotecas públicas tenemos unos espacios que pueden ser tradicionales, pero también hay exposiciones permanentes y acceso sin complicaciones a los libros…

Exacto, tu lo describiste muy bien. Tenemos una biblioteca que puede ser tradicional, tiene una cosa muy bonita y es que los libros están a disposición de la gente, ¿por qué? Porque la idea es que tú descubras otros libros que tiene la biblioteca en su colección cuando estás buscando uno en el catálogo, que puedas recorrer la biblioteca y descubrir esos tesoros y por eso tenemos colecciones abiertas. Lo que hemos buscado en la biblioteca es que no haya una sala solamente de silencio y de lectura concentrada, sino que haya posibilidad de entrar por ejemplo con perros, todas las bibliotecas son pet friendly, y que la gente venga a conversar en estos muebles maravillosos, que vengan a trabajar si quieren… lo que queremos es que sea un espacio vivo, donde la gente de verdad se siente acogida

¿Y como es eso?

No reunimos con ellos y empezamos a identificar cuál es la necesidad que tienen. Por ejemplo hicimos uno en Ciudad Bolívar, en su nueva biblioteca. Les dijimos: bueno, queremos hacer un laboratorio de recuperación de memoria local, ¿qué es importante para esta localidad? Y todos empezaron a hablar del agua. Ciudad Bolívar es una localidad autoconstruida; las primeras organizaciones comunitarias se dieron alrededor de construir un acueducto comunitario; incluso la localidad hoy tiene un un acueducto comunitario y mucha gente no está conectada al Acueducto de Bogotá sino a su acueducto comunitario. Pero además, Ciudad Bolívar es una localidad con muchos cuerpos de agua. Hay muchos ríos, quebradas, que mucha gente está tratando de conservar, entonces el agua resultó ser un detonante importante y empezamos a investigar con la gente, hicimos audios, vídeos, empezamos a reconocer líderes de la comunidad y nos montamos una exposición que se llamó “Marca de Agua”, que tiene una versión digital en esta biblioteca e hicimos una exposición física. Todo el mundo trajo su objeto y nos reunimos e hicimos una exposición. Eso es muy importante porque es la biblioteca diciendo: yo tengo libros escritos por grandes escritores o grandes investigadores, pero lo que usted sabe también me importa a mi como biblioteca. Y es nuestro conocimiento y está en nuestra biblioteca. Y eso pues ha sido muy importante porque es ese giro: la biblioteca para todos, donde todo lo que sabemos cabe.

Hablemos de las salas infantiles; ¿cómo invitar a los bogotanos para que aprovechen estos espacios?

Salas infantiles tenemos en todas las bibliotecas, de diferentes tamaños y coloridos, pero hay disponibilidad de espacios infantiles para la familia. Los fines de semana tenemos unos programas, por ejemplo, no solamente “La hora el cuento”, si no también “Leo con mi bebé”, en donde nuestros mediadores de lectura trabajan con esas mamás que pueden estar en estado de gestación o también con sus bebés o con sus hijos más pequeños, para que a través del canto, el juego, el reconocimiento del cuerpo y a los libros de texturas podamos empezar a promover el aprendizaje del lenguaje, el reconocimiento de los otros y ese mundo que las bebés descubren a través de la palabra y del cuidado a sus madres. Entonces Biblored tiene estas salas que se sientan así, como espacios de acogida, que no solamente sean para que los niños jueguen, sino que sean como metodológicamente, si tú quieres, y también sistemáticamente, un espacio para que los niños aprendan efectivamente la lengua y las mamás sientan que hay un lugar de cuidado que pueden compartir. Todo esto es gratis y la programación de Biblored es gratis. Los fines de semana estamos haciendo un esfuerzo para que esos papás que trabajan en la semana y a veces o pueden venir con sus hijos aprovechen el sábado, aprovechen el domingo, vienen en la biblioteca, se dan una vueltica y luego pasan al parque. Y tienen todo el escenario cultural de la ciudad a su disposición. Lo único que tiene que hacer la gente para venir es consultar la página web de Biblored, ahí está toda la

¿Qué oferta hay para un niño más grande?

Lo primero, circular libremente: coja el libro, llévelo, déjelo donde quiera. Lo segundo, pues ya tenemos actividades particulares, por ejemplo en la Virgilio Barco tenemos un club de origami que es de los más famosos. Les tenemos un mediador que se ha dedicado a enseñar a los niños y sus mamás a hacer origami y a jugar a través del papel. Dependiendo del mes, les plantea, por ejemplo, hacer dragones, hacer serpientes o si estamos en Navidad, pues hacen decoraciones también. Lo que planteamos son escenarios donde también desarrollen sus habilidades, no solamente la lectura, el acercamiento con el libro, sino también la posibilidad de trabajar con sus manos y de socializar con otros niños. Y en otras bibliotecas, por ejemplo, como la biblioteca del Tunal, tenemos la sala Labco, que es la sala de los laboratorios de cocreación, donde tenemos herramientas. Entonces hemos convocado ya a niños más grandes y jóvenes a familiarizarse con otro tipo de posibilidades del conocimiento.