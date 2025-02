Modificaciones al pico y placa en Bogotá y restricción de parrillero: Alcalde Galán anuncia posibles cambios

El panorama del tráfico en Bogotá sigue siendo un tema candente entre los conductores de la capital. Desde su implementación en 1998 bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, el pico y placa ha sido una de las estrategias clave para controlar la congestión vehicular en la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, esta medida se ha quedado corta ante el crecimiento del parque automotor y las nuevas problemáticas de movilidad.

En medio de un entorno de constante modernización, el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha mostrado a favor de modificar el sistema de pico y placa. Sin embargo, aclaró que las condiciones actuales de la ciudad, con múltiples obras de infraestructura en marcha, no permiten realizar cambios inmediatos.

Obras en Bogotá retrasan cambios al sistema de pico y placa

Galán reconoció que el tráfico en Bogotá sigue siendo uno de los principales desafíos de su administración, pero explicó que las obras viales en curso están limitando la capacidad para ajustar la medida. “Este año vamos a tener un 30% más de frentes de obra en Bogotá que el año pasado”, aseguró el alcalde en una entrevista con Canal Capital. Esto implica que, a pesar de que se estudian modificaciones, el cambio en el pico y placa no ocurrirá en el corto plazo.

Modificación a pico y placa por zonas: ¿Cuándo será?

Una de las propuestas que Galán mencionó es la posibilidad de aplicar una restricción por zonas en lugar del sistema actual. “Pedí un estudio para cambiar el pico y placa por zonas, donde usemos la tecnología para medir la demanda de las vías y tomar decisiones basadas en esa información”, explicó. Sin embargo, señaló que este cambio podría ser implementado a partir del próximo año, una vez se tenga más claridad sobre los resultados de los estudios y se logren las condiciones necesarias para su ejecución.

El alcalde enfatizó la importancia de utilizar la tecnología para mejorar la movilidad en la ciudad. “La idea es implementar herramientas tecnológicas que nos permitan analizar el tráfico y determinar cuáles son las vías que tienen mayor y menor demanda”, dijo Galán. Esto permitiría una gestión más eficiente de las restricciones y, en teoría, una mejora en la circulación vehicular.

Posible restricción de parrillero en moto: un tema en estudio

Otro tema que ha generado debate es la seguridad en las motos. Ante el creciente número de casos de inseguridad en la ciudad, se ha propuesto nuevamente la restricción del parrillero en moto. Galán aclaró que, aunque no se descarta esta medida, los estudios previos no han mostrado una gran efectividad en su implementación. “En el pasado, cuando se prohibió el parrillero, no se vio una mejora significativa en la seguridad”, señaló.

No obstante, el alcalde no cerró la puerta a nuevas evaluaciones. “Vamos a estudiar si en algunas zonas y bajo ciertas condiciones se podría implementar, sin afectar a quienes no tienen nada que ver con los problemas de seguridad”, agregó.