“Nos sentimos responsables del desarrollo de Bogotá y Cundinamarca”: Mónica Cataldo, de Enel Colombia

¿Cómo funciona la distribución de electricidad para la zona de Bogotá y Cundinamarca?

Me haces una pregunta que nosotros siempre la utilizamos cuando tenemos inducción con las nuevas personas que se suman a nuestra empresa. El sistema eléctrico es complejo y tiene varios sectores. Encima de todo, por supuesto, es necesario tener la generación de la energía. Esta se puede obtener, hablando de Colombia, por diferentes fuentes que pueden ser solar, eólica, también la hidráulica que para nuestro país es la principal. Esta energía se mueve entre “autopistas”, llamémoslas así, que son las líneas de transmisión nacional que llevan esta energía a las diferentes regiones, y acá ingresa el rol de Enel Colombia, de la distribución. Más aguas abajo de estas autopistas de transmisión nacional tenemos la red transmisión regional, me refiero a la región de Cundinamarca donde nosotros operamos, y la red de media tensión y de baja tensión. La red de baja tensión es la que permite que la energía llegue a cada hogar, cada tienda, cada suministro que se tiene en Bogotá y en Cundinamarca. Esta también necesita unos puntos de transformaciones que son las subestaciones: las más grandes que transforman de la alta a la media tensión, y la media y la baja tensión que son subestaciones más chiquitas y que se encuentran también en las calles, en la red que vemos todos los días.

La base de nuestra energía es hidroeléctrica, ¿el suministro de electricidad se puede ver afectado por la crisis de agua en Bogotá?

Tenemos que dividir los dos temas: uno es el tema recursos hidráulicos para tener la generación de energía; otro tema es, y está haciendo un poco más de ruido en los últimos meses, el tema de la capacidad de la red de distribución. Yo me voy a enfocar en esto. ¿Qué está pasando? La región de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, yo digo que felizmente, está teniendo un crecimiento muy importante. El crecimiento de la región significa crecimiento de las familias, de los negocios, esto es algo muy importante con un país que quiere desarrollarse. Pero con el crecimiento crece la demanda de energía: no se puede pensar la vida sin la energía, no podemos imaginar la vida, el día a día, los negocios, la educación, la salud, sin pensar a la energía; entonces crece la demanda y la red de distribución que se tiene, así como la describí, y también la red de transmisión, estaba muy cerca de su tope de capacidad, esto también por unos proyectos que se están desarrollando, grandes, y que están observando unos retrasos en su puesta en operación.

Estamos hablando del proyecto de Bogotá Región 2030. ¿Cuál es el aporte de Enel para este proyecto?

El crecimiento de la ciudad va de la mano con el crecimiento de la demanda y de la necesidad de energía, y el proyecto Bogotá Región 2030 es exactamente eso: ir de la mano a apoyar, empujar, permitir el desarrollo, el crecimiento de la ciudad y el desarrollo y crecimiento de las familias, las viviendas, el transporte urbano eléctrico verde con la movilidad sostenible, me refiero a los proyectos de Regiotram de Occidente, del Metro, que se están desarrollando muchísimo y que por supuesto necesitan energía. Y por esto Enel tiene su compromiso hacia el crecimiento de estos proyectos y de la ciudad con este proyecto, dónde tenemos la ambición -y de verdad más que una ambición, porque la tenemos bien aterrizada- de realizar 30 nuevas subestaciones hasta el 2030 y permitir entonces el crecimiento de la ciudad.

¿Estas apuestas de crecimiento de Enel traerán nuevas contrataciones y posibilidades laborales para la gente de la zona?

Por supuesto, cuando hay crecimiento siempre esto significa nuevas oportunidades de trabajo por personas, por familias, y por ejemplo nosotros recibimos grandes clientes inversionistas que quieren conectarse a nuestra red porque quieren desarrollar sus negocios, y claramente cuando ellos llegan, y a veces unos de esos son también extranjeros, llegan con oportunidades de trabajo por las familias particularmente de Bogotá y de la región de Cundinamarca.

¿Cuál es el gran reto de Enel para este 2025?

El reto más grande que tenemos es cumplir con las fechas de los proyectos que tenemos. Como lo comenté, son proyectos ambiciosos y los tenemos aterrizados y encaminados, y necesitamos cumplir con las fechas que tenemos comprometidas para que se puedan desarrollar todos los proyectos de crecimiento que los varios clientes o los grandes partners, como Regiotram, Metro, etc., tienen para su desarrollo. Porque los proyectos están empalmados, decimos nosotros, están conectados uno con el otro, y para cumplir estos proyectos tenemos el gran reto de lograr completar estas obras y cumplir con todas las etapas de licenciamiento, con el relacionamiento que tenemos con las comunidades locales para que sean concretos.

Después de su experiencia en en otros mercados, ¿cómo ve la evolución de la infraestructura en Colombia?

Cundinamarca y Bogotá tienen un crecimiento impresionante y, como también está tocando a otras regiones del mundo, tiene que hacer frente a la transición energética y a los grandes cambios climáticos. Esto es también otro evento importante que tenemos para este año: fortalecer la red para que sea siempre más resiliente y pueda hacer frente a los cambios climáticos que lamentablemente observamos, y que impactan la red en la calidad de servicio de nuestros clientes.

¿Cómo se siente estar detrás de algo que impacta en la vida de todas las personas todo el tiempo, como es el suministro de electricidad?

Nos sentimos responsables, de verdad nos sentimos responsables del crecimiento de la ciudad y de las familias de Bogotá. A veces uno prende la luz y es algo automático, como ver el sol en la mañana, pero para atrás hay todo un trabajo, hay todo un equipo, el compromiso de muchas personas que saben qué tan importante es, por ejemplo, realizar una obra en el tiempo necesario para no parar el desarrollo de los proyectos de vida, que pueden ser familias que están comprando su nueva vivienda o proyectos industriales, pequeños y grandes. Y yo pienso aún más en los pequeños, porque estos están mucho más involucrados, tienen más preocupaciones, y para nosotros es muy importante cumplirles con la fecha, con la conexión, con ofrecer un servicio de calidad… Yo uso una palabra: nosotros nos sentimos responsables.