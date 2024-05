¿Cómo llegó allá? Revelan video del Monumento a las Banderas ondeando solo la de Palestina

El conflicto palestino israelí ha llamado la atención del mundo entero por la difícil situación que pasan los habitantes de ambas naciones, principalmente los palestinos debido a los constantes bombardeos. Colombia no ha sido ajeno a la coyuntura internacional donde incluso el mismo presidente Gustavo Petro, ha mostrado su solidaridad con el Estado Palestino llamando “genocidio” lo hecho por Israel.

En Colombia se ha abierto un debate sobre si es necesario prestarle tanto interés a una “guerra ajena”, pero lo cierto es que en manifestaciones e incluso el fútbol, se ha podido observar la bandera de Palestina en territorio nacional; en esta ocasión resultó llamativo un video en redes sociales, donde se ve al distintivo palestino ondeándose en soledad en el Monumento a las Banderas, ubicado sobre la avenida de las Américas, al sur de Bogotá.

Esto causó controversia entre los internautas ya que consideran que se estaría politizando un monumento público, lo cierto es que dentro de las incógnitas entre la ciudadanía, es cómo una persona logró subir una bandera hasta esa altura, teniendo en cuenta que cuando el lugar tiene todas las banderas expuestas, es más una decisión del distrito.

“Hay que tumbar esa bandera y subir la de Israel”; “Palestina Libre del Genocidio Israelí. Aquí en Colombia no apoyamos Genocidios de ningún talante”; “Me da curiosidad, que no son capaces izar la bandera de Colombia, que es donde esta ese monumento, pero si el de un estado que realmente no aporta nada al país, pero como está de moda…. El patriotismo en Colombia es un chiste”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Lo cierto es que desde la Alcaldía de Bogotá no se han referido al hecho puntual, de cómo y quienes fueron los responsables de ubicar la bandera. Por el momento el banderín sigue en el Monumento a las Banderas, cercano a la estación de TransMilenio.