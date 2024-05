Por robarle el celular: mujer de 22 años perdió la vida mientras iba a su trabajo

En la mañana del domingo 25 de mayo se conoció la muerte de una mujer de 22 años identificada como Vanessa Soto en el barrio La Concepción, en la localidad de Barrios Unidos. Las autoridades informaron que la mujer perdió la vida mientras iba caminando a su trabajo, una oficina de call center, cuando fue sorprendida por un delincuente quien, por robarle su celular, le arrebató la vida. Familia y amigos de la víctima piden que se haga justicia y que el responsable de este atroz hecho sea llevado ente la justicia.

Las autoridades informaron que, según las pruebas que recolectaron los agentes de criminalística del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quedó registrado el momento en que Vanessa Soto es atacada con un puñal mientras intenta defenderse del hurto en la calle 71 a con carrera 17 alrededor de las 5:50 a.m. en Bogotá. “Ella estaba en esta reja bocabajo con seis puñaladas, se estaba desangrando, entonces da piedra porque volvemos a decir lo mismo: en Colombia pasa, en Bogotá pasa y pasa y sigue pasando porque nadie más hace nada, nadie hace nada”, le manifestó Nycoleth Masmela, amiga de Vanessa, a CityTV.

De igual forma, familia, amigos y conocidos de Vanessa se reunieron en la zona en la que murió y realizaron una velatón en su honor. Nuevamente, la amiga de la joven pidió justicia ante este hecho, “necesitamos que esto no quede impune. No es justo que una niña de 22 años pierda la vida por un celular o una maleta. No es justo”.

Con respecto a la seguridad en el sector, la comunidad ha manifestado que desde el inicio de las obras del Metro de Bogotá, y con los cierres y desvíos en la calle 72, el hurto y la delincuencia se ha vuelto común. De hecho, José Pérez, habitante del sector, le aseguró al mismo medio que, “en todo el santísimo día no veo pasar un policía no pa’ un remedio, o si pasa algo alguno lo lama y llegan a la hora o dicen ‘no hay policía disponible’”.