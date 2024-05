Patrullero muerto en Sibaté: denuncian que “maquillaron el cadáver y manipularon su cuerpo”

El 13 de mayo, el patrullero Edwin Mateus fue encontrado sin vida en una estación de servicio en Sibaté, Cundinamarca. Las autoridades inicialmente comunicaron que había inhalado un gas en el cuarto de máquinas y falleció posteriormente en el hospital. Sin embargo, los familiares de Mateus han denunciado graves irregularidades en el manejo del caso a Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol.

Los primeros informes del caso en manos de la familia indican que Mateus ya no mostraba signos vitales a las 4:00 de la mañana. Pese a esto, la policía lo transportó en una patrulla a un centro asistencial con el propósito de reanimarlo, según los reportes.

Tras ser trasladado al hospital, el cuerpo de Mateus fue llevado por la Policía a una funeraria, donde fue preparado “maquillado” y vestido con su uniforme de gala antes de ser llevado a un centro religioso. Los familiares denuncian que estas acciones se realizaron sin su consentimiento y que no se les permitió ver el cuerpo antes de ser llevado a la funeraria.

“En la historia clínica hemos encontrado muchas inconsistencias, incluyendo mensajes enviados a esas horas, todo es muy extraño”, expresó una familiar a Blu Radio. “Nos entregaron el cuerpo ya arreglado, sin la oportunidad de revisarlo, de verlo, reconocer su cuerpo como es legalmente debido”, agregó.

Además, los familiares alegan que el celular de Mateus fue manipulado y que se borró información. Indicaron que hubo intentos de acceder a su cuenta de WhatsApp a partir de las 6:18 de la mañana, horas después de su muerte. “Si mi hermano ya había fallecido a las 4:00 a.m., no entiendo quién intentó ingresar a su cuenta a las 6:18 y 6:22 de la mañana”, declaró un familiar.

El día siguiente a la muerte de Mateus, los familiares se dirigieron a la funeraria para velarlo, pero se encontraron con la sorpresa de que el cuerpo no estaba allí. Al parecer, el cuerpo emanaba un fuerte olor a gas y fue retirado del lugar. “Nos informaron que el cuerpo estaba emanando mucho gas y que ya no iba a estar en la funeraria, que debíamos dirigirnos directamente allí, pero el cuerpo ya no estaría”, relataron.

Ante estas serias denuncias, los familiares de Edwin Mateus exigen al director de la Policía una investigación exhaustiva del caso. Temen que haya “manos criminales” involucradas en la muerte del patrullero y piden que se haga justicia.