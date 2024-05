Revelan el nivel de los embalses hoy 12 de mayo Día de la Madre: la crisis de agua continúa

Pese a que la medida de racionamiento de agua ya completa cuatro semanas aplicándose en Bogotá, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, no dio muestras de que pueda ser suspendida en el corto plazo. De hecho, en una rueda de prensa que hubo este sábado 11 de mayo reveló que la medida continuará durante, por lo menos, 15 días más, cuando se vuelvan evaluar los niveles de los embalses del sistema Chingaza y el comportamiento del consumo del recurso hídrico en la capital.

Mientras tanto, en la mañana de este domingo 12 de mayo, Día de la Madre, el alcalde Galán reveló los datos más recientes sobre el nivel de los embalses. La buena noticia es que la disponibilidad de agua ha mejorado durante varios días seguidos. El nivel se ha ubicado en más del 20 por ciento, que era la meta inicial, por tres jornadas consecutivas.

En la actualidad, los embalses del sistema Chingaza se encuentran al 21,02 por ciento, que es la cifra más alta desde que se empezó a implementar el racionamiento de agua en Bogotá y otros municipios aledaños.

No obstante, las noticias no son mejores en lo que tiene que ver con el consumo, pues este se incrementó a 15,91 metros cúbicos por segundo, la cifra más alta de los últimos cuatro días. En este caso, las autoridades han señalado que la meta es que haya un consumo de 15 metros cúbicos por segundo. En la práctica, estos datos significan que el nivel de los embalses de agua se ha incrementado únicamente debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en Cundinamarca.

“Ojo: La crisis no ha terminado y no nos podemos relajar. Las lluvias no serán suficientes si no seguimos trabajando para reducir nuestro consumo hasta llegar a 15 m³ por segundo”, indicó el alcalde Galán a través de su cuenta de X (antes Twitter).