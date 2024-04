Hombre en motocicleta que sería del Distrito amenazó a otro de muerte con un arma por pitarle: esto se sabe

Los hechos de inseguridad e intolerancia continúan presentándose en la capital del país. En un más reciente hecho que se viralizó a través de redes sociales, un hombre abordo de una motocicleta amenazó a otro con un arma porque este le pitó cuando estaban transitando por la avenida Caracas, en el oriente de la ciudad de Bogotá.

En el video que se difundió por la red social X (antes twitter) se puede escuchar al conductor decirle “¿qué pasó? ¿cuál es la vuelta? ¿cuál es la pitadera? ¿cuál es la pitadera? ¿quiere que se lo pegue o qué? mari***” se escucha decir al motero.

A diferencia de lo que muchos esperaban, la persona que estaba siendo amenazada sorprendió, pues no huyó sino que le contestó al hombre, “papi, ¿no puede más? no puede si no es con eso” le respondió y el otro se retiró del lugar.

En redes sociales rechazaron el hecho e indicaron que es algo común que suceda en la capital del país. “Y hay quienes piensan que legalizar las armas sería la mejor idea del mundo en un país como Colombia... los homicidios por pitar serían una estadística aparte de muertos todos los días.”, Pero lo dejó callado con el “Papi, no puede más? No puede si no con eso?” Me gustó esa parada!”, “No será una modalidad de robo? Le dicen eso a cualquiera y el que se asuste le piden plata.”, “Fijo, gestor verde y oliva que va para su turno a extorsionar desde el CAI o a recoger lo del día de la olla”, fueron algunos de los comentarios.

La moto sería de entidad oficial

Usuarios en redes sociales indicaron que la motocicleta en la que se movilizaba el hombre con el arma pertenecería a un vehículo oficial del distrito.

La moto está adscrita a la Alcaldía Local de Bosa, al Fondo de Desarrollo Local de Bosa Nit. 899.999.061-9.

Yo enviaría una solicitud de información adjuntando el video, si lo van a hacer me cuentan pic.twitter.com/gVRFw24ldR — M C (@May_SCD) April 10, 2024

La moto con placa OAM823 es una Honda XRE 300 modelo 2018 con identificación de tipo de servicio oficial. La alcaldía local de Bosa incluso respondió que no es cierto pero Blu Radio también investigó el SOAT y pertenecería a la Secretaría Distrital de Seguridad.