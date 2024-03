Policía fue captado amenazando con arma eléctrica a conductor de bus en Bogotá

A través de las redes sociales se hicieron virales los videos de varios policías que tienen una intensa discusión con un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp).

Al parecer, los uniformados advertían que el ciudadano los habría estrellado y por eso le piden con insistencia que se baje del vehículo. En un video grabado por un pasajero se ve al conductor desesperado por las acciones de los uniformados. A pesar de las órdenes que le dan para que se baje del vehículo, él se niega a hacerlo pues, según decía, temía por su integridad.

“Buenas tardes, dejo constancia, acá la gente de Policía presente me ‘orillan’, me querían bajar del bus, que supuestamente iba a ser capturado porque lo estrellé, pero en realidad no lo estrellé. Tengo el bus totalmente lleno y no he podido abrir las puertas, porque la verdad se quieren subir a esposarme y a golpearme por algo que yo no he hecho“, relató el conductor.

Recomendados

#BOGOTÁ. Un video del enfrentamiento verbal entre varios policías y un conductor de SITP aparentemente porque el operador del vehículo de pasajeros golpeó la patrulla de los uniformados. pic.twitter.com/0smpEi7iXW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 18, 2024

Luego indicó que estaba cubriendo la ruta de bus 117 y reiteró que no había razón para que lo detuvieran. Desde adentro del bus, otro de los pasajeros grabó las palabras de los agentes. En un momento se escucha claramente cómo el uniformado le dice al conductor: “Bájese y me vuelve a decir lo que me estaba diciendo”. Otro de ellos afirma “Bájese o lo bajo”.

Ante la negativa del conductor, uno de los uniformados se asoma por la ventana del copiloto y le empieza a apuntar con un arma eléctrica.

La ciudadanía también grabó varios videos desde afuera del bus. Allí se ve cómo los policías le piden con insistencia al conductor que baje del vehículo y la afectación vial que genera la fuerte discusión que mantienen en plena vía pública. Además, se observa que están listos para esposar al ciudadano.

Por ahora, la Policía no se ha pronunciado sobre el hecho y sobre el procedimiento al que sometieron al conductor del Sitp.