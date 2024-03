“Se formó el tropel en TransMilenio”: Mujeres se pelearon por lugar en un bus y les tocó de pie

Recientemente, se ha hecho público un enfrentamiento entre dos mujeres en un biarticulado de TransMilenio durante el horario de mayor afluencia de usuarios.

La grabación de este incidente, difundida en redes sociales el miércoles 6 de marzo alrededor de las 7 de la mañana, muestra el momento en que las dos pasajeras se involucran en una acalorada pelea dentro del vagón. Aunque la fecha exacta del incidente no ha sido confirmada, el video deja en evidencia la intensidad del altercado.

El biarticulado estaba completamente lleno, lo que contribuyó al ambiente tenso. A pesar de ello, ninguno de los pasajeros presentes intervino para calmar la situación.

Un testigo grabó toda la confrontación, que se extendió por casi un minuto. En la grabación, se escucha a una de las mujeres acusar a la otra de no dejarla subir al vehículo, “Usted no me quería dejar subir al TransMilenio”, se le oye decir a una de las implicadas en la pelea.

La discusión pronto se convirtió en agresiones físicas, con ambas mujeres forcejeando y agrediéndose, incluso llegando a jalonearse del cabello. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una amplia gama de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos tomaron el incidente con humor, otros expresaron su indignación ante la intolerancia mostrada por las pasajeras.

Los comentarios en línea reflejan esta diversidad de opiniones, desde la burla hasta la consternación por el comportamiento exhibido. Esta situación subraya la necesidad urgente de promover un entorno de respeto y tolerancia en lugares públicos como TransMilenio, así como la importancia de la intervención y solidaridad ciudadana para prevenir futuros incidentes similares.