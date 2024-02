¿Qué pasó con Dilan Santiago? Autoridades encontraron en su cadáver indicios de la persona que lo asesinó

La investigación en torno a la muerte del pequeño Dilan Santiago continúa, y ha dado avances sobre el o los presuntos responsables del homicidio.

Junto a un grupo especial conformado por geólogos, entomólogos, perfiladores criminales, psiquiatras forenses y psicólogos, el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, encontraron fluidos en el cadáver de la víctima que acercaría mucho más al perfil del o los responsables.

Y es que el niño de 2 años fue hallado por un habitante de la vereda Curubital, localidad de Usme, en Bogotá. Según información de la Secretaría de Seguridad, Dilan fue hallado sin signos de violencia a alrededor de 1 kilómetro de su casa, más exactamente “en un sembradío contiguo donde el menor vivía con su madre”.

Tras el lamentable hecho, cuatro días después Medicina Legal informó que la causa de muerte sí fue violenta y se debió a una encefalopatía hipóxica (asfixia). Es decir, la falta de oxígeno y sangre en el cerebro. Asimismo, descartaron cualquier indicio de abuso sexual en el proceso de la necropsia.

En medio de la investigación que adelanta la Unidad de Vida de la Fiscalía local 58 por el delito de homicidio, la directora seccional en Bogotá, Leonor Merchán Lopera, informó que mantienen la hipótesis de que el cuerpo de Dilan habría sido movido en varias ocasiones para así dificultar la búsqueda por lo que han sido varias las ocasiones en que han realizado inspecciones en la escena, logrando así recolectar nuevo material probatorio.

La extraña desaparición de Dilan Santiago

En la tarde del pasado martes 6 de febrero, se registró la desaparición del menor de 2 años, Dilan Santiago Castro, donde según relato de su mamá, “yo lo dejé un momentico en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba”, aseguró Derly Yulieth a El Tiempo.

En más detalle, narró que “a las 12 le di almuercito y lo organicé y ya después de la 1 y media le dije ‘amor quédese un momentico acá yo traigo una leña’, y lo dejé en la motico, porque él tiene una motico de esas de juguete. Lo dejé ahí y ya cuando vine mi niño no estaba por ningún lado, salí y lo busqué y no lo vi por ningún lado. Estuve dos horas buscándolo en la finca y nada, nadie me daba razón tampoco”.

Desde ese momento, Bomberos, Policía y Ejército se articularon para realizar la búsqueda por los alrededores de la vereda Curubital, localidad de Usme, en Bogotá.

Sin embargo, cuatro días después fue encontrado sin vida. Así lo reportaron las autoridades