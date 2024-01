Sendero de Monserrate y Parques de la ciudad, reabren sus puertas ante progresiva mejora de la calidad del aire

Más de 60 hectáreas resultaron afectadas por los 136 incendios que durante enero se han presentado en la capital del país.

En la más reciente rueda de prensa, el alcalde Carlos Fernando Galán, entregó la información actual sobre el estado de las conflagraciones donde se hicieron 725 descargas de agua en El Cable, Quebrada La Vieja y Parque Entre Nubes.

Asimismo, indicó que para liquidar el incendio en El Cable, se necesitaron 805 personas; Parque Entrenubes, fueron 245; y en la quebrada La Vieja, 384.

“Fue una articulación entre diferentes entidades, también se involucró a la comunidad. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron presentes a nombre de Bogotá. Con este equipo estaremos preparados para cualquier emergencia”, reconoció Galán.

Ahora, dijo, las tareas estarán enfocadas en vigilar permanentemente nuevos puntos calientes para atender la emergencia de la manera más pronta. “El proceso de restauración va a tomar tiempo. Hay que hacerlo con sustento científico y así será. En Entrenubes, que es jurisdicción del Distrito (los cerros orientales de la CAR) ya empezamos el proceso pero también con sustento”, añadió el alcalde Galán.

Sendero de Monserrate y Parques de Bogotá vuelven a abrir sus puertas tras incendios forestales

El alcalde de Bogotá también informó que la calidad del aire ha ido mejorando, especialmente en el suroriente, nororiente y noroccidente de la capital.

Mientras esto mejora, pues no solo se debe a los incendios forestales sino “con el fenómeno de inversión térmica, vientos que llegan del oriente con material particulado, de los llanos orientales”, dijo Galán, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- anunció la reapertura de Parques y del sendero de Monserrate a partir de este miércoles 31 de enero.

“El IDRD informa que el Sendero de Monserrate y los diferentes parques que tenían cierre preventivo por la calidad de aire en la ciudad, vuelven a abrir sus puertas a la ciudadanía”.

Cabe recordar que el sendero cambió de horario y actualmente las personas podrán subir sus 1.605 escalones de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., los días domingo.

Parques que vuelven a estar habilitados:

Laureles Naranjos (Bosa) Código 07-035

Timiza Sector Villa del Río (Bosa) Código 07-036

Timiza (Kennedy) Código 08-219

Autopista Sur - Pavco (Kennedy) Código 07-152

El Río San José de Maryland (Bosa) Código 07-164

Clarelandia (Bosa) Código 07-163

La Palestina (Bosa) Código 07-165

El Recreo (Bosa) Código 07-260

La Esperanza (Bosa) Código 07-273

Tibanica (Bosa) Código 07-274

Porvenir (Bosa) Código 07-391

Campo Verde (Bosa) Código 07-436

Patio Bonito (Kennedy)Código 08-034

San Ignacio (Kennedy)Código 08-791

Marsella (Kennedy) Código 08-066

La Igualdad (Kennedy) Código 08-212

Tintal (Kennedy) Código 08-109

Dindalito (Kennedy)Código 08-144

Castilla (Kennedy) Código 08-200

Cayetano Cañizales (Kennedy) Código 08-241

La Amistad (Kennedy) Código 08-355

Gilma Jiménez, antes Las Margaritas -RCN (Kennedy) Código 08-552

Estadio de Techo (Kennedy) Código 08-554

Nuevo Muzú (Tunjuelito) Código 06-017

Parque Zona Franca (Fontibón) Código 09-125

Sendero de Monserrate (Santa Fe) Código 03-035

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-058

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-188

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-229

Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar) Código 19-189

Sierra Morena (Ciudad Bolívar) Código 19-190

La Joya (Ciudad Bolívar) Código 19-349

Meissen (Ciudad Bolívar) Código 19-230

Estancia (Ciudad Bolívar) Código 19-231

Illimaní (Ciudad Bolívar) Código 19-346

Buena Vista Porvenir (Ciudad Bolívar) Código 19-347

Taller El Ensueño (Ciudad Bolívar) Código 19-348

Altos de la Estancia (Ciudad Bolívar) Código 19-756

Mirador de Illimaní (Ciudad Bolívar) Código 19-788

Recomendaciones para hacer ejercicio al aire libre

- Revise los niveles actuales de contaminación en su área, antes de hacer ejercicio al aire libre y siga las recomendaciones en salud del IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud) correspondientes a su lugar de vivienda y/o trabajo, especialmente si es gestante, persona mayor o niño menor de seis. Si es alto, evite realizar actividades.

- Manténgase hidratado: consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.

- Haga uso de bloqueador solar y gorra.

- Si experimenta síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos, tos persistente o mareos, absténgase de hacer ejercicio al aire libre y busque refugio en un entorno más limpio.

- Las personas con problemas respiratorios preexistentes, niños menores de seis años y personas mayores son más vulnerables a los efectos de la contaminación. En condiciones adversas, se recomienda que estos grupos eviten la actividad física al aire libre y/o consulten a su médico las orientaciones necesarias para realizar actividad física.

- Si vive en un área propensa al humo, planifique sus actividades físicas al aire libre en los tramos habilitados de la Ciclovía o en días con mejores condiciones ambientales.

- Acuda al servicio de urgencias, en caso de presentar signos de alarma.

- Esté al tanto de las condiciones climáticas y de calidad del aire en la ciudad