“Tenga los cojones” y “mediocre”: Luis Carlos Vélez y Rafael Correa protagonizaron acalorada discusión en vivo

En medio de la ola de violencia que vive Ecuador por cuenta de las organizaciones delincuenciales que han sido autores de asesinatos a policías y guardias penitenciarios; quema de vehículos y amenaza de muerte a periodistas; el expresidente Rafael Correa, a pesar de las diferencias ideológicas, expresó su respaldo al primer mandatario Dabiel Noboa, tras declarar estado de excepción y decretando la existencia de un Conflicto Armado Interno, declarando a 22 bandas delictivas como terroristas y por ende ordenando a las Fuerzas Armadas, neutralizarlas.

“Todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador”, dijo el exjefe de Estado.

Precisamente ante la coyuntura del vecino país, Correa fue entrevistado por Luis Carlos Vélez y demás equipo de periodistas en La Fm, durante un programa en vivo de este jueves 11 de enero, para conocer su perspectiva del conflicto.

Si bien la conversación transcurrió de manera tensa, se volcó grosera, con insultos e ira de por medio.

Fue ante la pregunta de Vélez sobre si Correa pensaba nuevamente lanzarse a la presidencia, el político respondió. “¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso?”. “¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta?”, responde Vélez.

“Porque yo si tengo feeling cuando hay malinterpretación de una pregunta. A mí nunca me preguntarían algo similar como a otro político. No tapemos el sol con un dedo. Hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted pregunta si quiero regresar al poder”, responde Correa.

“Pero usted siempre se pelea con la prensa. Por su puesto que sí le haría esa pregunta a otro político, lo hago todo el tiempo. ¿Porqué no me responde la pregunta?”, asegura Vélez.

La entrevista sube aún más de tono y ambos, visiblemente molestos, empiezan a pisarse con sus respuestas y preguntas. “No me da la gana. No le tengo que explicar a usted”, asegura el exjefe de Estado. “Pero no sea grosero”. “No estoy siendo grosero”. “Sea un caballero y responda. No sea paranoico. Nadie lo está acorralando. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla?”, pregunta de manera cuestionable el periodista al expresidente.

“Mire, ahora el grosero está siendo usted. Qué vergüenza”, responde Correa.

Vélez le sigue insistiendo iracundo al expresidente para que responda la pregunta y este, en el mismo tono, dice que “no me deja hablar. Se está entrevistando solo. Yo seré presidente si le da la gana al pueblo ecuatoriano o me da la gana hacerlo”. “Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que dar explicaciones. Ese es el problema suyo, un autócrata”.

Por otros minutos la discusión sigue, se tratan de mediocres, se imitan y, finalmente, apelando reprochablemente a la salud mental. “Usted tiene un problema mental, evidentemente. No sé está dando cuenta de todo lo que está diciendo”, insulta Vélez a Correa. “Yo no hablo con mediocres, que le vaya bonito”, termina la llamada el expresidente de Ecuador. “Jajajajaj muchas gracias, es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafel Correa, como siempre”, se ríe el periodista de manera sarcástica.