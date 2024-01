Tractomula se volcó en el sector de la Nariz del Diablo, vía Bogotá-Girardot; el paso es restringido

En la noche de este viernes, se registró un nuevo incidente en la vía Bogotá-Girardot, específicamente en la zona de la Nariz del Diablo, lo que ha generado restricciones en el paso. Las autoridades ya se encuentran gestionando la emergencia.

Trabajadores de la concesión Vía Sumapaz y la Policía se dirigieron al lugar para atender la situación del accidente. Aunque el conductor del vehículo involucrado está siendo atendido, no se dispone de información exacta sobre su estado de salud. De acuerdo con las autoridades, se implementaron medidas de paso restringido en el sector conocido como el Boquerón, también denominado la Nariz del Diablo.

Es importante destacar que el accidente ocurrió en el territorio del Tolima, por lo tanto, la responsabilidad de la atención recae en las autoridades de esa región y en el concesionario encargado de la vía. La seccional de Tránsito y Transporte del Tolima ha comunicado que el conductor del tractocamión involucrado se encuentra ileso.

“En este momento tenemos paso a un carril, se le recomienda a los usuarios no incumplir las normas de tránsito, no adelantar en doble línea, utilizar el cinturón de seguridad y no exceder los límites de velocidad”, indicó el Mayor Iván Ferney Acosta Ramírez Subjefe seccional Tránsito y Transporte Tolima.