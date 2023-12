Maltrato animal: empleado de una ‘pet shop’ pateó fuertemente a un perro, dejándolo entre la vida y la muerte

Un nuevo caso de maltrato animal que tuvo lugar en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, está generando gran indignación entre los usuarios de redes sociales. En videos de las cámaras de seguridad de una tienda de insumos para mascotas, quedó registrado el momento en el que uno de los empleados del lugar, a quien la denunciante identificó como Óscar Ruíz, le propina una fuerte patada en la cabeza a un perro, el cual como consecuencia del contundente golpe queda inconsciente en el suelo del lugar, para luego empezar a convulsionar.

La denuncia la dio a conocer una usuaria por medio de su cuenta de X, a través de una publicación cuenta que el hecho tuvo lugar en un establecimiento llamado ‘Pet Shop La Villa’, ubicado en el municipio de Ubaté. Según el testimonio de la usuaria, la agresión se dio porque el perro llamado Aspen, se acercó a un gato que estaba en el lugar para jugar, ya que Aspen había crecido en compañía de gatos y disfrutaba de la interacción con estos animales.

Sin embargo, al percatarse del acercamiento del perro hacia el gato y pensando que le haría daño, este hombre deliberadamente reaccionó, propinándole una fuerte patada en la cabeza a Aspen, misma que ahora tiene al perro, debatiéndose entre la vida y la muerte.

En la publicación, la mujer, además de compartir los videos del momento de la agresión y algunas imágenes en las que se ve a Aspen conviviendo con otros gatos, contó que a causa del fuerte golpe la movilidad del perro quedó gravemente afectada.

La denuncia abrió todo un debate en redes sociales, pues algunos usuarios afirman que la culpa no es del todo del sujeto que le propina el golpe al animal, pues él no habría podido adivinar que el perro no tenía la intención de hacerle daño al gato, por lo que actúo en su defensa y de manera instintiva; además de que el perro debería haber estado controlado con correa y bozal.

Por otro lado, otros internautas condenan lo excesivo de la reacción de Óscar Ruíz, y exigen a las autoridades competentes en casos de maltrato animal, que se le apliquen las sanciones correspondientes tanto al establecimiento, como al empleado del lugar.

