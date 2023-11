Encapuchado con máscara de payaso, intimidó a conductor del SITP: terminó estrellando una camioneta

El pasado martes 21 de noviembre, en medio de la conmemoración por el estallido social, en varios puntos de la ciudad se registraron bloqueos y manifestaciones.

Recientemente, se conoció un video de esa fecha en el que un encapuchado con una máscara de payaso está subido a un bus del SITP, luego de intimidar y obligar al conductor de bajarse, para él quedarse con el vehículo.

El hecho ocurrió en medio de bloqueos en la calle 65 sur, donde encapuchados se enfrentaron con la UNDMO, antes ESMAD.

En la grabación, tomada por el afectado, se ve a funcionarios de la Dirección para la Convivencia y Diálogo Social, observando el suceso. “Me estoy bajando porque usted me lo dice. Yo no sé. Ahí queda grabado panita”, reclama el conductor. “No, no es porque yo se lo diga es para su protección”, le explica el gestor de diálogo.

“Entonces, ¿qué hago?”, pregunta el funcionario del SITP. “Retornar”, le responden desde la central. “No, retornar no. Le toca bajarse porque hay unos encapuchados en una manifestación. Hasta luego. Gracias. ¿Dónde cuelgo? Acá. Gracias”, interviene el enmascarado.

Segundos después, el conductor se baja y sigue grabando el estado del bus que ya tiene vidrios rotos, mientras el vehículo se aleja, se pasa un semáforo en rojo, choca a una camioneta, por poco a otro taxi y termina atravesándolo sobre la vía, al tiempo que el enmascarado se baja rápidamente ante la llegada de uniformados de la UNDMO.

Desde TransMilenio emitieron un comunicado rechazando la actuación, haciendo “un respetuoso llamado de atención a los ciudadanos a evitar este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, usuarios del sistema y ciudadanía en general”.