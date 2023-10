“Las cosas se hacen bien”: candidato por el Nuevo Liberalismo a Claudia López tras suspensión del Corredor Verde

En la noche del miércoles, el juez 35 Administrativo de Bogotá, José Ignacio Manrique, le ordenó a la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suspender el proceso licitatorio del Proyecto de Corredor Verde por la Carrera Séptima -una de las principales banderas de Claudia López- hasta tanto que el plan sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo, o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto de litigio planteado. “Lo aquí señalado aplica también para la apertura de las licitaciones para los demás tramos a contratar respecto de dicho Corredor Verde”.

Con esta decisión, en respuesta a favor de los ciudadanos Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana, candidato por el Nuevo Liberalismo -quienes demandaron el proyecto el 4 de septiembre- se frena la tercera de los cinco tramos que va desde la calle 99 hasta la calle 200, como también las dos de las tres licitaciones de los tramos que van de la carrera 7 con calle 24 hasta la calle 76; y de la calle 76 hasta la 99 - incluyendo las intersecciones de la Calle 85 con circunvalar y de la Calle 92.

Los argumentos del candidato por el Nuevo Liberalismo para demandar corredor verde por la séptima

Uno de los demandantes del proceso licitatorio del Proyecto de Corredor Verde por la Carrera Séptima, es el candidato a edil en Chapinero por el Nuevo Liberalismo, Juan Esteban Matallana.

Este aspirante por el partido del candidato, Carlos Fernando Galán, aseguró que la demanda no se realizó “por temas políticos”, sino por “razones legales”. “Esto es un movimiento ciudadano muy grande por la séptima. Nosotros queremos que haya un medio de transporte bueno”, dijo en entrevista para Blu Radio.

Dentro de sus argumentos, dice, “jamás fue atacar el corredor verde”, y por el contrario, notaron que había “errores técnicos”. “Hay que hacer algo en la séptima. No es justo con los habitantes de El Codito, de la mariposa, que se demoren 3 horas en ir al centro. Pero tampoco hay que caer al extremo de hacerlo al afán y a la carrera. Si uno quiere hacer las cosas, las hace bien. No queríamos dejarle un cheque en blanco a Bogotá con un proyecto que no se sabía cuánto iba a costar los estudios fase 3 de presupuesto. Estamos defendiendo los recursos”, sentenció al medio radial.

2,5 billones de pesos es el total de dinero que el Distrito estimaba invertir en esta obra si se incluyen los costos de interventoría y mantenimiento. Además, cabe mencionar que el proyecto hace parte de un acuerdo de cofinanciación con el Gobierno Nacional, el cual incluye las actuales obras que se desarrollan de Primera Línea de Metro, TransMilenio en Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali.

La decisión judicial puede ser apelada por el IDU y será el Tribunal el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien decida si acoge o revoca la decisión del juez 35 administrativo de Bogotá.