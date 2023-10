“Empezó el Eclipse, pero de nubes”: memes y caras largas por dificultad al ver el espectáculo astronómico

En el Parque de Los Novios, Maloka, Planetario de Bogotá, Parque El Tunal y demás zonas en Bogotá, cientos de familias se dieron cita desde las 10:00am para guardar el mejor puesto y tener la oportunidad de ver de forma segura el Eclipse Solar Parcial de este sábado 14 de octubre.

Según expertos astrónomos, el inicio del fenómeno empezó sobre las 11:48am, su fase máxima a la 1:36pm y su terminación a las 3:15 de la tarde.

Sin embargo, durante este evento, la capital estuvo cubierta por unas intensas nubes grises que nublaron la visibilidad, acompañada de un frío que marcó hasta los 9 grados. Razón, que a más de uno no le permitió ver en lo absoluto.

“Bogotá nos ama tanto que nos puso nubes para proteger nuestros ojos del eclipse”. “¡Espectacular! Empezó el eclipse de nube en la Sabana de Bogotá. Y lo mejor es que se puede ver a simple vista”. “Tienen muchas ganas de ver el eclipse en Bogotá? Pues no mi ciela”. “El eclipse solar en Bogotá: no se ve nada”. “Error 404: Eclipse en Bogotá, not found”. “Toda la semana con un solazo al medio día y hoy con eclipse Bogotá prefiere ser gris y no dejar ver el eclipse”, fueron algunos de los comentarios y memes.

¿Vio fue puras nubes? Así registraron personas el eclipse solar para que no se lo pierda

A pesar de que muchos no pudieron observar con gafas especiales el eclipse solar anular, en redes sociales videos y fotografías fueron compartidos, incluso registrando el momento exacto del ‘Anillo de Fuego’.

Te puede interesar: No se pierda el espectáculo cuidando de su salud: siga en vivo el eclipse solar anular de este sábado

“Eclipse en su punto máximo en Bogotá”. “Justo ahora. Monserrate. Bogotá”. “Lo que se alcanzó a ver del #Eclipse2023 en Bogotá”.

Eclipse en su punto máximo en Bogotá. pic.twitter.com/zTC9VOIs0K — fidelito (@Roa_dice) October 14, 2023

#AEstaHora 🌖 Así se ve el #EclipseSolar desde nuestra hermosa Bogotá. 💛❤️



¡Recuerda! Es peligroso ver sin los accesorios correctos el eclipse, puede causar daños en tus ojos. pic.twitter.com/TBFTuon63v — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) October 14, 2023