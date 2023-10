¿Se filtraron datos? Denuncian mensajes y llamadas estafadoras luego de asistir a la Feria del Hogar

El pasado 7 al 24 de septiembre, se llevó a cabo la nueva edición de la Feria del Hogar en Corferias, donde asistentes -en los más de 35 pabellones- encontraron todo tipo de accesorios en las más de 12 categorías entre muebles, colchones, electrodomésticos, decoración, complementos, servicios para la casa y más. Fueron 1.000 expositores y 180.000 asistentes, quienes hicieron parte de esta feria que cumplió 40 años.

Aunque todo parecía transcurrir con normalidad y tras más de un mes, las malas noticias para quienes hicieron parte de la Feria, llegó. A través de redes sociales, varias personas denunciaron haber recibido llamadas y mensajes fraudulentos, a partir de la primera semana de octubre.

En las comunicaciones, los denunciantes señalan que los presuntos delincuentes se identifican como parte de Corferias y que a partir de ahí, y de su visita a la Feria, obtuvieron los datos.

“Regalos” entre bonos y tarjetas de regalo, que serán entregadas si a cambio entregan más información sobre sus datos personales o ingresan a un link, es el gancho de engaño a las víctimas, prometiéndoles y persuadiéndolas de usar en próximos eventos de la empresa promotora de eventos y ferias.

Ante este hecho, se cuestionan si al parecer hubo una filtración de datos. “Creo que a las personas que hacemos parte del grupo ser fiel. Nos están llamando muy raro la verdad que filtren nuestros datos”. “A mí me llamaron para unos bonos que me daban por estar inscrito en corferias y tenía que ir a una dirección”. “Eso se debe a las ferias que he ido y me han tomado datos, deben buscar quien está filtrando esa información, debería ser confidencial”. “Llaman del número 3184541804, saben tus datos y que es por Corferias, el bono es para reclamarlo en la 113 con 7ma. Dicen ser de soluciones integrales...”, son algunas de las presuntas personas afectadas.

¿Qué responde Corferias?

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, señalaron que “personas ajenas a la corporación están usando su nombre para obsequiar una tarjeta regalo de libre consumo”.

Y aclararon que “en la actualidad, Corferias no se encuentra realizando ningún tipo de actividad como la mencionada. Si usted es contactado, absténgase de responder o entregar información para hacer beneficiario a estos supuestos obsequios”.

Por lo tanto, advirtieron que toda actividad o evento promovido por Corferias “se comunica de manera oficial por las redes sociales y página web de la organización”.