Banda de ladrones se dedican a pedir carros por aplicación y terminan robándose los carros

En un informe que dio a conocer Noticias Caracol se expuso el drama que viven los ciudadanos en el barrio Santa Ana en la localidad de San Cristóbal, debido a que una banda de ladrones se ha dedicado al hurto de carros particulares. El modo en el que operan estos criminales empieza pidiendo un servicio de transporte mediante una aplicación, puede ser Uber, InDrive, Didi, Cabify, etc, luego de que los conductores aceptan el viaje y se dirigen a recoger a sus pasajeros estos aprovechan para intimidar a los choferes con arma blanca y hacerlos bajar del vehículo.

Gracias al registro de cámaras de seguridad disponibles en el sector se conoció que los ladrones se movilizan en un carro gris y esperan a que sus víctimas lleguen al punto de encuentro para accionar el delito y hurtar los automóviles. El noticiero mencionado reportó que el último caso ocurrió en la madrugada del 11 de octubre cunado un conductor acepto el servicio y a la hora de encontrarse con sus pasajeros, quienes eran dos hombres, estos lo golpearon y lo amedrentaron con una pistola para que se bajara del carro y los delincuentes se lo pudieran robar.

“Pues sí, sí sospechaba, pero no pensaba que me fuera a pasar eso. Nunca me habían robado. Solo uno [estaba armado]. Solo uno fue el que sacó el revólver. Me dijo que me bajara del carro porque me iba a explotar el revólver. Que me bajara, me insistía que me bajara”, fue la versión que entregó la víctima al medio.

Si bien este caso no es el primero que ocurre, la comunidad del sector hace el llamado a las autoridades a que se investigue a estos delincuentes quienes hasta la fecha ya han logrado despojar a 5 conductores de sus vehículos.