“No puedo hablar por teléfono”: pasajero y cantante por poco terminan a los puños en TransMilenio

A través de la red social Tiktok, se conoció un video en el que un trabajador informal y un pasajero, sostuvieron una fuerte discusión al interior de un bus articulado de TransMilenio que cubría la ruta B25 con destino al Portal Norte.

En la grabación se ve el momento en que un hombre que trabaja día a día cantando en el transporte, le reclama muy ofuscado un sujeto que va sentado. “Abusivo usted. ¿Qué le pasa a usted? Usted se va por la vida insultando a la gente. ¿Por qué? ¿Qué le pasa?”, dice con el micrófono mientras otras personas observan e incluso una señora se asusta e intenta alejarse.

“No tengo trabajo ahorita. Estoy sin trabajo ahorita por su culpa”, le responde de manera xenófoba el pasajero. “¿Por mi culpa?”, le demanda el cantante mientras se retira como evitando pelear más.

Pero el altercado no termina y el hombre que va sentado le sigue diciendo. “No puedo hablar por teléfono, güevón”. “Aprende a respetar, aprende a respetar papa. Aprende a respetar”, le contesta el trabajador en reiteradas ocasiones.

Te puede interesar: Qué angustia: bebé por poco es aplastada en ‘montonera’ que esperaba TransMilenio en la Calle 100

El video ya cuenta con más de 600 mil reproducciones, 17 mil me gusta y mil comentarios. “Yo prefiero escuchar a los músicos que una llamada telefónica de otra persona 💀”. “Si yo tengo una llamada importante que atender, me levanto y me hago bien atrás para atenderla”. “Ay no sé, a mi me molesta y me quejo de tantas cosas en un bus menos de los vendedores los re entiendo y me pongo en sus zapatos, no debe ser fácil”. “Los que deben respetar son ellos con ese ruido a toda hora en todas las estaciones”.

¿Cómo recibirán los estudiantes de la U. Nacional el subsidio para TransMilenio?

Este convenio pretende disminuir la deserción académica asociada con factores socioeconómicos y promover la equidad, la inclusión social y la adaptabilidad a la vida universitaria y la focalización de la población con mayores niveles de vulnerabilidad.

Es así que el subsidio a alumnos en condición de vulnerabilidad socioeconómica, se entregará por medio de una tarjeta personalizada de “Tullave”, en el que cada mes del semestre les recargarán un valor determinado que no será acumulable por periodos y se debe usar en su totalidad conforme a la fecha de disponibilidad asignada por el programa de gestión de transporte.

Este convenio interadministrativo de cooperación, tiene plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024.